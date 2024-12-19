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UBA／外籍生萊恩去而未返 台師大仍輕取義守收第6勝

聯合報／ 記者劉肇育／桃園即時報導
在外籍生萊恩歸期未定的情況下，台師大中鋒曾信武將繼續扛起面對各隊外籍生的工作。圖／大專體育總會提供
在外籍生萊恩歸期未定的情況下，台師大中鋒曾信武將繼續扛起面對各隊外籍生的工作。圖／大專體育總會提供

台師大男籃隊今年首度加入法國籍外籍生萊恩，不過在UBA公開男一級預賽前三階段賽事卻都不見其身影，在今天台師大以93：78大勝義守大學隊收下第6勝後，教練李秉鴻表示，在萊恩歸期未定的情況下，也告訴球員不需要將心思放在這上面，必須以現有陣容全力搶勝。

在UBA過去幾年外籍生盛行的情況下，台師大男籃過去雖然也啟用過澳門籍外籍生容毅燊等人，但直到今年才首度有非亞洲籍的外籍生萊恩加入，他也在日前曾代表台師大參加第二屆CBL主客場賽，並跟隨球隊前往中國大陸移訓。

不過在9月取得入學證明後，萊恩也以要回國申辦學生簽證為由離隊，且就此未再歸隊，儘管萊恩歸期未定，但台師大在本學年UBA公開男一級預賽仍表現搶眼，包括明年將可能投入職籃選秀的林韋愷、魏芃禾，大一的莊政隆、莊杰閎、廖子程都有亮眼表現，至於曾信武也在萊恩缺陣的情況下，扛起台師大的禁區，依舊是被看好能闖進8強，甚至是重返台北小巨蛋4強賽。

在今天出戰義守的比賽中，林韋愷就拿下全隊最高的21分，曾信武則有16分、7籃板、3抄截演出，靠著團隊5人得分上雙的多點開花攻勢，以15分差距擊敗義守，收下預賽第6勝。

對於萊恩在缺席第一階段賽事後，本周的第三階段賽事也仍未歸隊，教練李秉鴻就強調，應該把目光都放在現有的球員中，「萊恩的身高和身體強度，對於幫我們分擔禁區壓力確實有幫助，不過目前也不確定他會不會回來，也告訴球員不需要去想這件事，專注在球場上就好。」

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