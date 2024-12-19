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UBA／超越曾祥鈞 健行劉丞勳登男一級歷史得分王

聯合報／ 記者劉肇育／桃園即時報導
健行科大劉丞勳。圖／大專體總提供
健行科大劉丞勳。圖／大專體總提供

健行科大前鋒劉丞勳今天在主場出戰北市大，賽前UBA生涯已經拿下1212分的他，在首節就有11分進帳，超越輔大曾祥鈞的1220分，登上UBA公開男一級歷史得分王寶座。

從大一加入健行以來就是陣中主要得分箭頭的劉丞勳，經過過去幾年在UBA的洗禮逐年表現都在提升，儘管上學年打完後同窗的蔡宸綱就選擇投入職籃選秀，劉丞勳則是一度前往中國大陸CBA試訓，但最終則是選擇留校多打一年，並在大4球季展現更加成熟的表現，本賽季預賽第二階段7場比賽打完，繳出平均23.1分、6.3籃板、2.6抄截、2.6助攻的亮眼數據。

而在上階段賽事結束後，劉丞勳UBA生涯也累積拿下1212分，距離UBA公開男一級歷史得分王、前輔大中鋒曾祥鈞所保持的1220分僅差8分，今天健行也在主場迎戰北市大，同時也是教練劉孟竹與前助教、現任北市大教練范志雲的師徒對決。

首節開打後，北市大雖然拉出5：0攻勢，不過劉丞勳隨即透過罰球幫助健行拿下2分止血，並與徐宏瑋、曾睦軒領軍攜手打出9：0反擊，第一節尾聲劉丞勳連續切入突破上籃得分，拿下8分後已追平曾祥鈞紀錄，並在倒數10.2秒透過罰球3罰3中，正式登上UBA男一級歷史得分王寶座，首節打完健行也以33：18領先北市大。

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