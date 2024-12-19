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UBA／國體大林睿軒秀空接爆扣 願請送助攻的張祐瑋吃飯

聯合報／ 記者劉肇育／桃園即時報導
林睿軒升上大二後獲得更多上場時間，今天還與隊友張祐瑋合作完成空中接力爆扣美技。圖／大專體育總會提供
林睿軒升上大二後獲得更多上場時間，今天還與隊友張祐瑋合作完成空中接力爆扣美技。圖／大專體育總會提供

國體大今年在陳力生、陳冠中相繼投入職籃與CBA選秀後，在UBA公開男一級預賽第二階段仍有亮眼表現，其中大二組合林睿軒與張祐瑋的進步更是有目共睹，而兩人在今天的第三階段首場賽事中，更在出戰文化的比賽中合力上演一次空中接力爆扣美技，幫助國體大以89：64大勝文化，收下預賽第7勝。

國體大上一階段在義守大學打出6勝1敗的佳績，戰績僅次於全勝的政大與健行，其中林睿軒與張祐瑋就有亮眼表現，在今天於健行科大登場的預賽第三階段賽事中，國體大首戰碰上文化大學，兩人再度攜手開砲。

國體大今天延續前階段多點開花的攻勢，全隊共有5人得分來到雙位數，其中張祐瑋拿下15分、8籃板、3助攻，黃偉程則有16分進帳，林睿軒12分、4籃板、2抄截，最終國體大也以25分差距大勝文化，收下預賽第7勝。

而在第四節剩下4分多鐘時，張祐瑋還送出一次精采助攻給185公分的林睿軒完成空中接力爆扣，賽後林睿軒也透露，張祐瑋上場前就說會做機會給他，那一球也確實傳得相當精準，將會請張祐瑋吃飯當作回報，而張祐瑋也說：「那一球傳得確實準，這球可以夠他講個兩年了。」

今年在陳力生與陳冠中畢業後，國體大雖然團隊上場時間更加平均，但林睿軒與張祐瑋的進步更是關鍵，其中過去在HBL資格賽就曾有過單場47分演出的林睿軒說：「去年因為我是新生，上場會有點怕怕的不太敢亂出手，不過在冠中受傷的幾場比賽，桑哥（桑茂森）也給我很多機會，今年我們2號位比較缺人手，所以我也打得比較多，但還是希望自己先從防守做起。」

國體大教練桑茂森也表示，林睿軒最大的優勢就在於有很不錯的外線出手手感，今年暑假也給他更多信心，而目前比較大的課題就是在吸引防守後，如何為隊友製造機會，相信表現能夠更進一步。

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