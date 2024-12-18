HBL／開南高中籃球隊涉霸凌 北市教育局：教練停職

中央社／ 台北18日電
開南高中籃球隊。圖／取自開南中學籃球隊粉專
開南高中籃球隊。圖／取自開南中學籃球隊粉專

開南高中籃球隊主力球員疑似遭霸凌而退隊，台北市教育局今天表示，學校已組成調查小組，結果預計明年1月出爐，調查期間為保護學生，疑似行為人全數暫停職務。

曾拿下112學年度高中籃球聯賽（HBL）乙級冠軍的開南高中疑似發生霸凌事件，有球員11月8日在臉書發文表示，要退出開南高中籃球隊，因為待在隊中動不動就遭到言語羞辱、貶低，感受到的只有利益和算計，甚至「好幾次半夜我躺在床上，我都在想是不是我從宿舍這裡跳下去就可以結束了」。

開南高中籃球隊教練邵之雋去年曾批評，高中、國中籃球聯賽的球員轉學後要坐1年球監規定不合理，這項規定在今年鬆綁後，轉學生可立即參賽。而開南後來也以提供學費全免為誘因，找來其他學校球員助陣，但有球員家長出面指稱事後未履行承諾。

此外還有多名開南籃球隊員及家長向媒體投訴，指籃球隊教練邵之雋就是問題根源，他表面熱衷教育、愛護選手，私下卻時常霸凌、羞辱經濟弱勢的球員及家長。

台北市政府教育局今天透過新聞稿表示，已在11月14日接獲相關陳情，學校也在當天完成校安通報，並在11月19日邀聘外部委員組成調查小組，結果預計明年1月下旬出爐。

此外，教育局表示，另接獲開南高中籃球隊疑似發生性平事件陳情，學校已召開性平委員會並組成調查小組，將於明年2月上旬完成調查，若查證屬實將依法終止與行為人的聘用或運用關係，並視情節輕重通報不適任人員，絕不寬貸。

體育署今天也發布聲明，指出接獲民眾陳情後，即函請台北市教育局調查，務必依民眾陳情事項詳實訪談及調查，勿枉勿縱。

體育署強調，兒少事件零容忍與反霸凌向來是教育部一貫政策立場，未來將持續加強宣導，以落實友善校園精神，維護學生安全與權益。

同時開南高中的輔導室及學務處已向相關學生提供輔導資源，與相關學生晤談，持續關懷學生身心狀況，提供所需協助。

籃球

延伸閱讀

桃園某國小籃球隊師爆性騷 教育局：明年1月中調查出爐

【重磅快評】強迫跑步是霸凌 邊深蹲邊報告非霸凌？

北市大安國中新大樓落成 地下室逾200車位紓解周邊停車困境

霸凌爭議毀所有？Red Velvet神顏Irene回歸成績不盡理想 美圖連發也救不了！

相關新聞

HBL／開南高中籃球隊涉霸凌 北市教育局：教練停職

開南高中籃球隊主力球員疑似遭霸凌而退隊，台北市教育局今天表示，學校已組成調查小組，結果預計明年1月出爐，調查期間為保護學...

TPBL／耶誕節前迎主場 戰神請雷克斯開球促父子團圓

配合即將到來的耶誕節，台北台新戰神隊本周六主場舉辦「Merry ChristMARS」戰神PARTY TIME活動，戰神...

PLG／領航猿12月完美勝率破功 大將第四節還傷退被抬下場

12月未嘗敗績的桃園璞園領航猿隊，今天主場迎戰PLG新成員台南台鋼獵鷹隊，不但以78：94中斷12月全勝戰績，洋將葛拉漢...

SBL／彰化柏力力新賽季「鷹勇無畏」 目標挺進總冠軍

SBL彰化柏力力今年喊出「鷹勇無畏」年度口號，總教練吳俊雄在今天開季記者會也發下豪語，希望球隊在戰力大幅提升後，可以闖進...

TPBL／攻城獅迎接新總教練 曾率約旦絕殺中華隊

新竹御嵿攻城獅球團今天宣布新任總教練，由約旦裔美籍的威森（Wesam Al-Sous）教練接任。威森曾帥約旦國家隊「絕殺...

TPBL／海神、戰神傳傷情 得分王手掌骨裂、助攻王手指骨折

今天賽季加入高雄全家海神職業籃球隊的美籍大將威勝，昨天主場出戰新北國王隊時因傷提前退場，今天聯盟公布的傷兵報告，威勝確定...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。