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TPBL／耶誕節前迎主場 戰神請雷克斯開球促父子團圓

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
雷蒙恩（右）與父親雷克斯感情深厚，即便與台灣有著15小時的時差，雷克斯依然準時收看兒子的比賽。圖／戰神隊提供
雷蒙恩（右）與父親雷克斯感情深厚，即便與台灣有著15小時的時差，雷克斯依然準時收看兒子的比賽。圖／戰神隊提供

配合即將到來的耶誕節，台北台新戰神隊本周六主場舉辦「Merry ChristMARS」戰神PARTY TIME活動，戰神Richart和啦啦隊Taishin Wonders將穿上聖誕戰袍，賽前帶來聖誕遊行和願望神助攻活動，選秀狀元雷蒙恩的父親、中華職籃（CBA）傳奇名將雷克斯也將來台與兒子團聚，並擔任開球嘉賓，為戰神今年最後一場主場賽事畫下完美句點。

雷克斯是CBA宏國象的第一中鋒，曾締造連續10場「雙10」的紀錄，以親和力與精湛球技累積了無數球迷支持，如今兒子雷蒙恩也從台灣開啟職業生涯，戰神邀請雷克斯擔任開球貴賓，象徵職業籃球跨世代的傳承，也是雷克斯首次於現場見證兒子職業賽場表現，為聖誕節的溫馨團聚增添更多意義。

即便與台灣有著 15 小時的時差，雷克斯依然準時收看兒子的每一場比賽，雷蒙恩心疼說：「打五點的比賽，爸爸很辛苦，他會先看完我的比賽，打字給我他的建議再去睡覺，等隔天我們再通話討論。」

雷蒙恩的父親、中華職籃CBA傳奇名將雷克斯將來台與兒子團聚，並擔任戰神開球嘉賓。圖／戰神提供
雷蒙恩的父親、中華職籃CBA傳奇名將雷克斯將來台與兒子團聚，並擔任戰神開球嘉賓。圖／戰神提供

近期表現亮眼的雷蒙恩，上周連續2場先發得分都在兩位數，更屢屢上演灌籃秀驚豔全場，他提起父親指導時說：「不只是需要進步的地方，我做得好的他也會稱讚我，要我繼續保持。」成為職業球員後，父親首次親臨現場，雷蒙恩認為不是壓力而是助力，「家人來看比賽會帶給我更大的能量，想要拿出好的表現給他們看，幫助球隊拿下勝利。」

本場賽事戰神主打星曹薰襄，上周與Taishin Wonders闕闕一同製作香水，執行「薰香任務」，獨特的香氛配方將製成限量「襄水」擴香瓶，周六凡購買曹薰襄任一款球衣或消費服飾類商品滿2000元即可獲得限量贈禮。

今年最後一場戰神主場同時是台北市民日，當日設籍於南港、內湖區市民可兌換限量限區門票。

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