PLG／領航猿12月完美勝率破功 大將第四節還傷退被抬下場

12月未嘗敗績的桃園璞園領航猿隊，今天主場迎戰PLG新成員台南台鋼獵鷹隊，不但以78：94中斷12月全勝戰績，洋將葛拉漢第四節尾聲還成傷兵，被隊友抬出場，為後續PLG和東超籃球聯賽賽程增添不少變數。

客場出賽的獵鷹打出18：9的漂亮開局，首節也握有24：19領先，領航猿第二節在洋將瓊斯9分助陣下打出23：16的單節攻勢，半場打完反取得42：40領先。

第三節比分拉鋸，獵鷹靠1分38秒郭少傑投進外線將比數57：57追平，瓊斯也馬上在底角回應三分彈，讀秒階段瓊斯再切入取分，讓領航猿仍帶著62：59領先進入決勝節。

獵鷹第四節先有飛雷神投進追平球，谷毛唯嘉抄截得手後快攻更讓獵鷹回到領先，翟蒙再有連拿12分的爆發表現，白薩追加外線後獵鷹領先更到79：71；領航猿雖有盧峻翔進球止血，但獵鷹洋將飛雷神外線出手遭犯規，領航猿教練團又被吹技術犯規，飛雷神連罰進4球後讓獵鷹領先擴大到83：73。

鉑金補籃得手讓獵鷹領先擴大到12分，最後1分半領航猿還出現傷兵，洋將葛拉漢切入時突然倒地，且無法自行下場，在隊友搬運下才回到板凳席；傷大將的領航猿沒能再縮小比數，最終以78：94吞下主場首敗，連同東超在內的12月百分百勝率也破功。

翟蒙扮演獵鷹「第四節先生」，全場24分有14分集中在決勝節，搭配鉑金30分、12籃板，助隊打下2連勝，目前3勝3敗勝率回到5成。

今天獲得PLG第8周單周最佳球員的盧峻翔，上周2戰場均有24.5分、8籃板和4.5抄截，今天手感不佳，上半場4投盡墨、得分掛蛋，下半場手感雖回溫，全場13分都集中在後兩節，瓊斯也有27分表現，但團隊31罰僅19中，沒能延續主場連勝。