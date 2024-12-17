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TPBL／攻城獅迎接新總教練 曾率約旦絕殺中華隊

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
威森成攻城獅新任總教練。圖／攻城獅提供
威森成攻城獅新任總教練。圖／攻城獅提供

新竹御嵿攻城獅球團今天宣布新任總教練，由約旦裔美籍的威森（Wesam Al-Sous）教練接任。威森曾帥約旦國家隊「絕殺」中華隊，本周就會抵台加入攻城獅團隊。

自2021年4月起擔任約旦男籃國家隊總教練，曾帶領約旦隊在2022年FIBA亞洲盃絕殺中華隊，並拿下該屆亞洲盃第四名。2023年帶領約旦隊叩關FIBA世界盃，他也在2016年至2021年曾任職於美國DME學院，並擔任預備學院代表隊教練，曾執教過NBA莫瑞兄弟檔Keegan Murray與Kris Murray。

在擔任教練之前，威森一直都是約旦男籃國家隊成員之一，曾代表約旦參加亞洲盃、亞錦賽等國際賽事，對於台灣籃球有一定熟悉程度。

攻城獅總經理張樹人表示，威森非常重視團隊紀律與士氣，是一位優秀的領導者，在跟他進行會議討論時，可以發現他特別看重客觀數據與影片分析「更重要的是，他也認同攻城獅現在持續往團隊籃球邁進的理念，期待在威森總教練的領導下，我們能取得更好的成績。」

執教攻城獅之前，威森曾在CBA上海久事大鯊魚籃球俱樂部青年隊擔任球員發展教練，加上帶領約旦國家代表隊的經驗，對亞洲籃球生態非常熟悉。

談到自己的執教哲學，威森說：「我是一名要求嚴格的教練，目標是建立一個結合團隊球員優勢的攻防系統，並成為一支在防守端表現最出色的球隊。」

攻城獅目前戰績為2勝7敗，暫居聯盟末段，威森認為首先需要讓管理層、教練團及所有球員對團隊計劃達成共識，接著提升在攻防兩端的強度，打出更團結的比賽內容。

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