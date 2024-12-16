TPBL／海神、戰神傳傷情 得分王手掌骨裂、助攻王手指骨折

今天賽季加入高雄全家海神職業籃球隊的美籍大將威勝，昨天主場出戰新北國王隊時因傷提前退場，今天聯盟公布的傷兵報告，威勝確定是右手掌骨骨裂，讓海神本周主場3戰減損戰力。

208公分的威勝出身籃球世家，職業生涯曾到比利時、以色列、波多黎各、菲律賓、保加利亞及法國等聯賽征戰，首度來台也有亮眼表現，得分、籃板都在聯盟第6位，阻攻榜更排在第4名，昨天面對國王更有連拿7分表現，但第一節倒數1分鐘因傷退場，海神在缺少大將下以78：107敗給國王。

海神總教練費雪昨天賽後表示，威勝傷勢狀況還要等更多資訊，今天聯盟就公告壞消息，威勝右手掌骨骨裂，和上季左膝十字韌帶撕裂的邱子軒都無緣今年最後的主場賽程。

海神周三將碰台北台新戰神，戰神洋將麥卡倫昨天碰福爾摩沙夢想家同樣因傷提前退場，今天聯盟傷兵報告出爐，目前居聯盟助攻王的麥卡倫右手第一掌指關節骨折，同樣無法出賽。