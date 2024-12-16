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TPBL／李逸驊轉換角色 37歲外教接特攻執行教練

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
塞爾維亞籍教練莫米爾成特攻隊執行教練。圖／特攻隊提供
塞爾維亞籍教練莫米爾成特攻隊執行教練。圖／特攻隊提供

新北中信特攻籃球隊今天宣布教練團職務異動，塞爾維亞籍教練莫米爾（Momir Ratkovic）將轉任球隊執行教練，負責球賽現場調度執行，總教練「光哥」李逸驊仍於球隊協助相關訓練，策略擬定及經驗傳承，教練團將攜手打造更完整的球隊體系，提升團隊競爭力。

現年37歲的莫米爾教練，第二季就加入特攻擔任球隊助理教練職務，深受球員信任，也是當年度特攻拿下總冠軍不可或缺的功臣之一。莫米爾更於去年收到中華籃球協會邀請，出任奧運男籃資格預選賽亞洲區賽事中華隊助理教練，執教功力有目共睹。

今天中信特攻球團宣布，莫米爾將轉任球隊執行教練，負責球賽現場調度執行，期待「Coach Mo」帶領特務軍團重返巔峰，再次打出閃電快攻球風。

特攻球團表示，「光哥」李逸驊仍為球隊總教練，將持續協助球隊相關訓練，策略擬定及經驗傳承，特攻教練團將攜手打造更完整的球隊體系，激發球員潛力，提升團隊競爭力。

本周末特攻將回到「特攻基地」新莊體育館進行主場二連戰，「Coach Mo」將臨場調度，歡迎球迷一起進場應援。

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