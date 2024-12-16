聽新聞
0:00 / 0:00
TPBL／李逸驊轉換角色 37歲外教接特攻執行教練
新北中信特攻籃球隊今天宣布教練團職務異動，塞爾維亞籍教練莫米爾（Momir Ratkovic）將轉任球隊執行教練，負責球賽現場調度執行，總教練「光哥」李逸驊仍於球隊協助相關訓練，策略擬定及經驗傳承，教練團將攜手打造更完整的球隊體系，提升團隊競爭力。
現年37歲的莫米爾教練，第二季就加入特攻擔任球隊助理教練職務，深受球員信任，也是當年度特攻拿下總冠軍不可或缺的功臣之一。莫米爾更於去年收到中華籃球協會邀請，出任奧運男籃資格預選賽亞洲區賽事中華隊助理教練，執教功力有目共睹。
今天中信特攻球團宣布，莫米爾將轉任球隊執行教練，負責球賽現場調度執行，期待「Coach Mo」帶領特務軍團重返巔峰，再次打出閃電快攻球風。
特攻球團表示，「光哥」李逸驊仍為球隊總教練，將持續協助球隊相關訓練，策略擬定及經驗傳承，特攻教練團將攜手打造更完整的球隊體系，激發球員潛力，提升團隊競爭力。
本周末特攻將回到「特攻基地」新莊體育館進行主場二連戰，「Coach Mo」將臨場調度，歡迎球迷一起進場應援。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言