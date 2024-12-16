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TPBL／海神啦啦隊連動 李雅英、FORMOSA SEXY同台熱舞

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
夯番薯株式会社中場表演，22日邀請FORMOSA SEXY同場。圖／高雄全家海神提供
夯番薯株式会社中場表演，22日邀請FORMOSA SEXY同場。圖／高雄全家海神提供

高雄全家海神職業籃球隊12月連兩周「夯番薯株式会社」主題週，第二波主題周活動將於12月18日舉辦「女生日」、12月20日「不加班日」，推出平日限定購票優惠，20日、22日另有夯番薯株式会社參訪日，邀請桃園台啤永豐雲豹隊電豹女、福爾摩沙夢想家隊FORMOSA SEXY，與秘書室AQUA MERMAIDS中場進行舞蹈交流。

18日周三「女生日」，女性球迷兩人同行享1A座位區買一送一；20日周五「不加班日」，憑工作證、識別證、名片1A座位區買一送一，兩天平日賽事還有平日限定「星光票」，凡20時後購票，享VIP區域買一送一優惠。

「不加班日」20日限定活動，當天前30名神隊友至2F服務台，出示工作證、識別證、名片，即可獲得「正忠排骨飯」便當一個。

夯番薯株式会社期間限定開放企業參訪日，20日邀請桃園台啤永豐雲豹隊電豹女，22日邀請福爾摩沙夢想家隊FORMOSA SEXY，與秘書室的AQUA MERMAIDS 中場表演進行舞蹈交流。

12月「夯番薯株式会社」海神分部周周抽「純金999金番薯」，周日將再出爐一位幸運神隊友獲得「純金999金番薯」，只要入場時於票根入場聯背面留下姓名、電話，入場驗票時交給工作人員投入摸彩箱，即可獲抽獎機會。

夯番薯株式会社平日購票優惠。圖／高雄全家海神提供
夯番薯株式会社平日購票優惠。圖／高雄全家海神提供
夯番薯株式会社中場表演，20日邀請電豹女同場。圖／高雄全家海神提供
夯番薯株式会社中場表演，20日邀請電豹女同場。圖／高雄全家海神提供

籃球

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