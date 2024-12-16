TPBL／海神啦啦隊連動 李雅英、FORMOSA SEXY同台熱舞

高雄全家海神職業籃球隊12月連兩周「夯番薯株式会社」主題週，第二波主題周活動將於12月18日舉辦「女生日」、12月20日「不加班日」，推出平日限定購票優惠，20日、22日另有夯番薯株式会社參訪日，邀請桃園台啤永豐雲豹隊電豹女、福爾摩沙夢想家隊FORMOSA SEXY，與秘書室AQUA MERMAIDS中場進行舞蹈交流。

18日周三「女生日」，女性球迷兩人同行享1A座位區買一送一；20日周五「不加班日」，憑工作證、識別證、名片1A座位區買一送一，兩天平日賽事還有平日限定「星光票」，凡20時後購票，享VIP區域買一送一優惠。

「不加班日」20日限定活動，當天前30名神隊友至2F服務台，出示工作證、識別證、名片，即可獲得「正忠排骨飯」便當一個。

夯番薯株式会社期間限定開放企業參訪日，20日邀請桃園台啤永豐雲豹隊電豹女，22日邀請福爾摩沙夢想家隊FORMOSA SEXY，與秘書室的AQUA MERMAIDS 中場表演進行舞蹈交流。