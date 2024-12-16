TPBL／台新戰神職業籃球隊 耶誕送禮

TPBL台灣職業籃球大聯盟，賽季開打迄今已逾一個月，由台新銀行贊助的台北台新戰神，經歷開季短暫低潮後，近期也開始漸入佳績。本周在台北和平館賽事，球隊更攜手台新銀行，舉辦MERRY「CHRISTMARS」主題活動，並邀請台北市警察局長李西河與台新銀行副董事長暨台北台新戰神領隊尚瑞強，分別擔任周六、日賽事的開球嘉賓，提前與球迷歡慶聖誕祭。

尚瑞強表示，台新銀行秉持認真讓美好永續的精神，長期支持職籃發展，致力提供進場民眾絕佳的觀賽體驗，本次賽事也安排一系列互動遊戲，與球迷同歡。此外，為讓現場更有耶誕節氛圍，台新亦準備戰神Richart應援方巾送給大家，透過在球場甩動方巾，替戰神打氣加油。此外，為響應MERRY「CHRISTMARS」主題，球隊更重新打造新版紅色戰袍，搭配漸層色塊設計，堆疊出能量滿檔的戰神氣勢，成為球員最堅強的鎧甲。

尚瑞強指出，台新堅持「取之於社會、用之於社會」理念，除已連續20年支持南投空手道隊，更持續贊助多位女子高球選手，像是國內高球一姐錢佩芸。此外，亦連年冠名贊助台新女子路跑活動，每年號召上萬名女性跑者參與賽事，藉此來展現女性的自信與美麗。

台新力挺各項運動賽事，也不忘扎根基層，自2018年開始投入HBL高中籃球聯賽，更在今年9月攜手高中體總舉辦「台新銀行 X HBL 潛力培訓營」，邀請戰神教練與球員偕手指導年輕小將，以此培育更多籃球幼苗。

台新除了是大家的智慧好夥伴，也是體育選手的好夥伴，不僅連四屆獲得教育部體育署運動企業認證，近期又再獲體育推手獎五大獎項殊榮。而台新未來將會繼續支持國內運動賽事發展，亦會結合集團資源，推出各項優惠與活動，幫助民眾得以減輕生活負擔。

台新也透過12月戰神主場活動，每場發放總價達6,000元的耶誕禮包，提前預祝獲獎球迷耶誕節快樂。同時祭出刷台新卡至球場購物享八五折、購票九折等優惠。台新Richart也將在21日對國王的賽事，扮演耶誕老人，於球場內發放耶誕禮物，歡迎大家一起到球場共度耶誕佳節，為台北台新戰神加油。