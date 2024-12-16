TPBL／台新戰神職業籃球隊 耶誕送禮

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北報導
台新銀行副董事長尚瑞強（中）擔任台北台新戰神開球嘉賓，全力為戰神應援。台新銀行／提供
台新銀行副董事長尚瑞強（中）擔任台北台新戰神開球嘉賓，全力為戰神應援。台新銀行／提供

TPBL台灣職業籃球大聯盟，賽季開打迄今已逾一個月，由台新銀行贊助的台北台新戰神，經歷開季短暫低潮後，近期也開始漸入佳績。本周在台北和平館賽事，球隊更攜手台新銀行，舉辦MERRY「CHRISTMARS」主題活動，並邀請台北市警察局長李西河與台新銀行副董事長暨台北台新戰神領隊尚瑞強，分別擔任周六、日賽事的開球嘉賓，提前與球迷歡慶聖誕祭。

尚瑞強表示，台新銀行秉持認真讓美好永續的精神，長期支持職籃發展，致力提供進場民眾絕佳的觀賽體驗，本次賽事也安排一系列互動遊戲，與球迷同歡。此外，為讓現場更有耶誕節氛圍，台新亦準備戰神Richart應援方巾送給大家，透過在球場甩動方巾，替戰神打氣加油。此外，為響應MERRY「CHRISTMARS」主題，球隊更重新打造新版紅色戰袍，搭配漸層色塊設計，堆疊出能量滿檔的戰神氣勢，成為球員最堅強的鎧甲。

尚瑞強指出，台新堅持「取之於社會、用之於社會」理念，除已連續20年支持南投空手道隊，更持續贊助多位女子高球選手，像是國內高球一姐錢佩芸。此外，亦連年冠名贊助台新女子路跑活動，每年號召上萬名女性跑者參與賽事，藉此來展現女性的自信與美麗。

台新力挺各項運動賽事，也不忘扎根基層，自2018年開始投入HBL高中籃球聯賽，更在今年9月攜手高中體總舉辦「台新銀行 X HBL 潛力培訓營」，邀請戰神教練與球員偕手指導年輕小將，以此培育更多籃球幼苗。

台新除了是大家的智慧好夥伴，也是體育選手的好夥伴，不僅連四屆獲得教育部體育署運動企業認證，近期又再獲體育推手獎五大獎項殊榮。而台新未來將會繼續支持國內運動賽事發展，亦會結合集團資源，推出各項優惠與活動，幫助民眾得以減輕生活負擔。

台新也透過12月戰神主場活動，每場發放總價達6,000元的耶誕禮包，提前預祝獲獎球迷耶誕節快樂。同時祭出刷台新卡至球場購物享八五折、購票九折等優惠。台新Richart也將在21日對國王的賽事，扮演耶誕老人，於球場內發放耶誕禮物，歡迎大家一起到球場共度耶誕佳節，為台北台新戰神加油。

籃球

延伸閱讀

TPBL／台新戰神防線下半場失守 不敵夢想家火力中止4連勝

影／新北耶誕城演唱會巨星雲集！周末日逾20萬人次 攤位3天賺700萬

旅菲台商山區送愛心 千餘戶原住民開心迎耶誕

屏東毛小孩認養率達94％ 動物之家辦耶誕野餐派對

相關新聞

TPBL／7天住4城市 林書豪坦言沒精神、不舒服

星期四才剛從澳門東超籃賽返國，新北國王隊昨天南下高雄，今天出戰高雄全家海神隊延續連勝，半場差距就達20分，最終寫下107...

TPBL／台新戰神職業籃球隊 耶誕送禮

TPBL台灣職業籃球大聯盟，賽季開打迄今已逾一個月，由台新銀行贊助的台北台新戰神，經歷開季短暫低潮後，近期也開始漸入佳績...

TPBL／台新戰神防線下半場失守 不敵夢想家火力中止4連勝

臺北台新戰神本週主場二連戰，今日面對福爾摩沙夢想家，雙方一開賽即展開激烈拉鋸，第二節面對羅賓森與雷蒙恩接連陷入犯規麻煩，麥卡倫更因傷退場，靠著羅賓森上半場砍下19分，助戰神在中場以53比54咬住比分，

PLG／盧峻翔轟23分 領航猿賞鋼鐵人5連敗

台灣職籃聯盟P.LEAGUE+桃園璞園領航猿今天靠著一哥盧峻翔攻下全場最高23分，外帶8籃板、6抄截，以91比74力退高...

TPBL／迎戰新北國王林書豪 保經業千餘人進場為全家海神應援

高雄全家海神隊近兩周返回主場高雄巨蛋出賽，迎接隊史首度9天5戰賽事，今午迎戰新北國王隊，與台裔球星林書豪交手，吸引大批球...

TPBL／破紀錄球迷進場吞慘敗 海神隊長：問題早發生值得慶幸

高雄全家海神隊今天在主場高雄巨蛋迎戰新北國王隊，吸引本季新高9223名球迷進場，但半場落後20分、下半場最多差距39分，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。