TPBL／台新戰神防線下半場失守 不敵夢想家火力中止4連勝

臺北台新戰神本週主場二連戰，今日面對福爾摩沙夢想家，雙方一開賽即展開激烈拉鋸，第二節面對羅賓森與雷蒙恩接連陷入犯規麻煩，麥卡倫更因傷退場，靠著羅賓森上半場砍下19分，助戰神在中場以53比54咬住比分，可惜下半場團隊防守未能有效發揮，決勝節更遭遇對手11比0的攻勢，最終以107比123吞下敗仗。

挾帶四連勝氣勢的臺北戰神，未能於主場順利延續勝利，總教練許皓程回應道：「連勝總會有斷掉的一天，有贏一定也有輸。」今日面對聯盟前段班的夢想家，他也正面表示：「在球隊遭遇犯規與傷兵的情況下，如何穩住戰局是我們的一大課題，也是年輕球員難得的學習機會。」

對於麥卡倫目前傷勢，他說：「賽後才得知他送醫檢查，仍須等待最終的結果出爐，才能與防護和醫療團隊做討論安排。」今日替補上場的丁聖儒繳出13分9助攻的表現，他自責的說：「麥卡倫是一位非常穩定的控衛，他的傷退讓我承擔更多責任，很可惜自己手感沒有很好，無法幫助球隊拿下勝利。」上半場陷入犯規麻煩的羅賓森，全場拿下全隊最高23分6籃板，艾力克則斬獲19分10籃板的雙十成績。

臺北台新戰神週三將南下踢館高雄全家海神，並於週六再次回到主場迎戰對手。「Merry ChristMARS」戰神PARTY TIME主題活動也將持續舉行，包含深受戰友們喜愛的Taishin Wonders聖誕遊行，以及「願望神助攻」活動，再次帶來滿滿的聖誕驚喜與熱情。歡迎戰友們進場為戰神加油，共度最溫馨的聖誕節！

TPBL馬建豪帶傷轟26分 率夢想家摘3連勝

夢想家隊馬建豪(左)下攻下26分。TPBL提供

台灣職業籃球大聯盟TPBL福爾摩沙夢想家馬建豪今天頂著左手大拇指腫脹上陣，卻攻下全場最高26分，率隊以123比107擊敗台北台新戰神，摘下3連勝。

夢想家今天作客近期氣勢如虹的戰神，上半場雙方陷入拉鋸戰，僅帶著1分領先進入下半場的夢想家，在易籃後加強防守強度，製造更多轉換快攻、三分球空擋的機會，尤其當家球星馬建豪在下半場獨攬21分，幫助球隊一舉擴大領先差距，最後夢想家以16分之差取得3連勝。

此役馬建豪手感火燙，轟進全場最高26分，包含5記三分彈，還外帶6籃板、2助攻。他在賽後接受媒體聯訪時笑說，自己很喜歡在和平籃球館比賽，從去年的瓊斯盃到近期的亞洲盃資格賽迎戰香港，都有不錯表現，「算是另類的主場」。

不過，其實馬建豪此場是帶傷上陣，他透露，前役面對新竹御嵿攻城獅不慎導致左手大拇指腫脹，這幾天吃消炎藥才比較消腫，「今天一開始運球運不太起來，現在也不太能握拳」。

夢想家近期面臨「地獄賽程」，在8天內征戰4場比賽，總教練皮爾曼（Jamie Pearlman）坦言，過程很漫長，上半場球員確實有點疲勞，因此在中場休息交代把節奏拉快一點，搭配教練團的防守調整，而且球員維持不錯的外線命中率，成為勝利分水嶺，「這場比賽展現團隊韌性，我也肯定球員的付出」。(中央社)