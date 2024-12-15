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PLG／盧峻翔轟23分 領航猿賞鋼鐵人5連敗

中央社／ 台北15日電
領航猿隊盧峻翔(右)攻下23分。PLG提供
領航猿隊盧峻翔(右)攻下23分。PLG提供

台灣職籃聯盟P.LEAGUE+桃園璞園領航猿今天靠著一哥盧峻翔攻下全場最高23分，外帶8籃板、6抄截，以91比74力退高雄鋼鐵人，賞給對手開季5連敗。

今年宰制PLG聯盟的領航猿，近期面臨「地獄賽程」，先是11日飛往澳門征戰東亞超級聯賽，接著14日、15日回到台灣迎接PLG主場賽事，17日、21日及22日也都是主場賽事，等於將在12天內打6場比賽。

不過，領航猿本週並未受到緊湊賽程的影響，隨著昨役擊敗台北富邦勇士後，今天又靠著當家一哥盧峻翔轟進全場最高23分，外帶8籃板、6抄截，搭配李家慷、洋將葛拉漢（Treveon Graham）及瓊斯（JarrodJones）皆挹注15分，最後以逼近20分差擊敗鋼鐵人，豪取近期4連勝，同時賞給對手開季5連敗。

盧峻翔賽後接受媒體聯訪時表示，這個月非常多比賽，尤其是主場週的賽事，因此確實感覺到疲憊，但也必須從中學習調適自己，「恢復得再快一點，做好比賽準備。」

此役第4節出現插曲，盧峻翔在終場前與鋼鐵人洋將喬迪（Jordy Tshimanga）爆發激烈的肢體衝突，隨後鋼鐵人球員劉彥廷也推了盧峻翔，導致3人皆吞下違反運動精神的犯規，所幸領航猿洋將葛拉漢、伯朗（Alec Brown）即時抱住盧峻翔，讓衝突並未持續擴大。

另外，鋼鐵人球員高偉綸在第3節剩下1分05秒犯滿「畢業」，做出比中指的不雅動作，PLG聯盟火速在賽後處以高偉綸罰款新台幣1萬5000元並禁賽1場。

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