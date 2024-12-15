TPBL／迎戰新北國王林書豪 保經業千餘人進場為全家海神應援

高雄全家海神隊近兩周返回主場高雄巨蛋出賽，迎接隊史首度9天5戰賽事，今午迎戰新北國王隊，與台裔球星林書豪交手，吸引大批球迷觀戰，應邀開球的呈祥保經董事長黃奕綱力挺國內運動產業發展，招待1000名同仁及保戶到場應援，場上場下將永不放棄的熱血精神，激盪到最高點。

今天海神對國王之戰星光熠熠，場上有高雄全家海神主力戰將胡瓏貿、于煥亞，更有客隊新北國王明星球員，剛獲得TPBL 10-11月MVP的台裔球星林書豪加入對決，現場氣氛High到最高點！應援團加油吶喊聲響徹高雄巨蛋。

呈祥保經董事長黃奕綱獲海神隊邀請，擔任主場開球貴賓，熱愛籃球運動的他透露，選擇全家海神為永續夥伴，除力挺在地球隊外，主要因為海神隊形象正面、健康、有長遠規畫，與他們的企業理念一致，都具有堅持不懈的熱血精神。

他表示，呈祥保經前陣子才贊助高雄市政府「2024高雄自行車百K挑戰賽」，推廣節能減碳，2024-2025球季，則計畫在高雄巨蛋主場舉辦多元品牌活動，透過推廣運動風氣，鼓勵全民關注健康生活，低碳運動，未來也會支持各級學校運動發展。同時將運動員堅持到底、突破極限的精神，深化至企業DNA之中，更將永續保險的精神落實於日常生活。