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TPBL／破紀錄球迷進場吞慘敗 海神隊長：問題早發生值得慶幸

聯合報／ 記者曾思儒／高雄即時報導
海神隊新洋將艾德今天首度上陣。圖／TPBL提供
海神隊新洋將艾德今天首度上陣。圖／TPBL提供

高雄全家海神隊今天在主場高雄巨蛋迎戰新北國王隊，吸引本季新高9223名球迷進場，但半場落後20分、下半場最多差距39分，最終以78：107中斷連勝，不過隊長余純安正向說，問題發生的早值得慶幸，至少不是發生在季後賽。

今天替補上陣11分鐘的余純安，攻下11分是本季新高，也是海神今天唯一得分兩位數的球員，他說：「上了場沒想很多，盡力打球。」身為海神老大哥，他也提到今天是很好收穫，「很高興有這場球，因為發現問題在前10場，總比發生在季後賽好，這是值得慶幸的事情，還有機會可以補救、可以練，沒有問題。」

海神教頭費雪今天派上新秀魏莨哲和唐維傑、蘇文儒先發，搭配洋將威勝和摩爾斯，首節就拿下8分的威勝第一節沒打完就傷到右手，接續沒能回歸，教練團賽後還在等更多消息。

海神總教練費雪提到，對今天比賽做許多準備，對球隊前15分鐘表現滿意，但威勝受傷後有些戰術和計畫沒能執行，考量到下周還有3場主場賽程，陣容也做出調整，「我告訴大家，今年沒打出最好表現，但這就是籃球，勝不驕、敗不餒，要從中學習，下周強勢回歸，打得更好。」他也提到，對上國王隊這樣的強隊，是隊上年輕球員很好的學習機會，球隊回去一定會看影片，「肯定有些收穫，但也有很多進步空間。」

海神今天也「開箱」新洋將艾德，過去曾效力新北中信特攻隊的艾德攻下全隊17分，他特別感謝海神讓他到高雄打球，同時也感謝球迷的支持，「

球隊的化學效應很好，這場並非預期，下一場比賽我會打得更好。」

海神隊主場吸引9223名球迷進場，創下本季最高紀錄。圖／TPBL提供
海神隊主場吸引9223名球迷進場，創下本季最高紀錄。圖／TPBL提供

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