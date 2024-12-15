TPBL／連飆兩記壓哨三分彈 曼尼高：小時候幻想過
新北國王隊今天南下踢館成功，以107：78大勝高雄全家海神隊，洋將曼尼高更兩度創造高潮，先是半場投進高難度壓哨三分彈，第三節再飆進壓哨外線，自己都說神奇演出是職業生涯頭一遭。
曼尼高今天三分球5投4中貢獻15分，搭配另兩位洋將強森22分、11籃板和沃許本17分、10籃板「雙10」演出，半場打完就已取得61：41領先；第三節曼尼高追加壓哨三分彈，助隊下半場最多領先到39分，連同東超籃賽在內的5號勝輕鬆入袋。
連投進兩顆節末的壓哨球，曼尼高笑著感謝總教練萊恩設計的戰術，「希望之後還有這樣的機會。」他透露正式比賽後還沒有類似演出，倒是小時候就曾在家裡後院幻想過讀秒時操刀最後一擊，今天這兩球自己都十分滿意，聽到記者提問相關問題就先喊「好問題」。
曼尼高這兩顆壓哨球都是第一時間裁判判定不算，透過影片回放確認才追加分數，總教練萊恩表示，比賽變數大，不能預知後續發展，這兩顆三分彈對球隊有很大幫助。
萊恩也提到，原本讀秒的戰術第一個機會就是設計給曼尼高，第二節只剩3秒曼尼高成功執行，第三節的表現就是個人能力展現，也很滿意球隊持續連勝，且是在客場收下勝利。
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