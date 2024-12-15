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TPBL／7天住4城市 林書豪坦言沒精神、不舒服

聯合報／ 記者曾思儒／高雄即時報導
國王隊當家球星林書豪（左）出賽27分鐘攻下15分、2助攻但也出現全隊最高4失誤。圖／TPBL提供
國王隊當家球星林書豪（左）出賽27分鐘攻下15分、2助攻但也出現全隊最高4失誤。圖／TPBL提供

星期四才剛從澳門東超籃賽返國，新北國王隊昨天南下高雄，今天出戰高雄全家海神隊延續連勝，半場差距就達20分，最終寫下107：87大勝，不過上場27分鐘的當家球星林書豪坦言，今天「真的沒有太多精神」，感謝隊友發揮才能拿下勝利。

國王上周主場「背靠背」結束後，星期二一早飛往澳門打東超籃賽，星期四返台後昨天南下準備今天和海神的交手，林書豪提到海神向來是防守強度很高的球隊，國王最近行程又「累一點」，「今天真的沒有太多精神，但很感謝我的隊友，上禮拜對夢想家、新竹（攻城獅）都很平均，大家都有做好自己角色，減少我的壓力，真的很感謝我的隊友。」

36歲的林書豪先前就曾提到，身體恢復力不如年輕時期，今天和海神又有許多肢體對抗，場上出現喃喃自語的他透露是在激勵自己，「我就是叫自己睡醒，今天有一點不舒服、生病，飛來飛去，這禮拜已經住了4個不一樣的城市。」他表示在場上一直自我鼓勵，希望能提升專注力，「因為真的沒有什麼精神。」

狀況雖非最佳，林書豪今天仍有15分表現，他形容11月的休息對自己來說像是第二個訓練營，教練團加入很多內容，球隊經過11月的訓練整體提升許多，加上球員健康回歸，執行出教練團打造的體系，11月底迄今連同東超的5連勝都是教練萊恩及教練團的努力成果。

國王隊當家球星林書豪（右）出賽27分鐘攻下15分、2助攻但也出現全隊最高4失誤。圖／TPBL提供
國王隊當家球星林書豪（右）出賽27分鐘攻下15分、2助攻但也出現全隊最高4失誤。圖／TPBL提供

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