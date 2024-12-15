TPBL／曼尼高超扯壓哨球連發 國王29分差輕取海神奪5連勝

星期三打下東超籃賽大勝的國王隊，今天南下高雄延續連勝氣勢，除洋將強森發揮，曼尼高更是連兩節飆進高難度大號壓哨三分球，將高雄巨蛋化身自家主場，終場以107：78收下連同東超的5連勝，7勝2敗戰績持續坐穩龍頭。

魏莨哲切入取分攻進全場第一球，接續洋將威勝連拿7分，不過國王也有上季PLG總冠軍賽MVP李愷諺獨拿7分，助隊打出14：9開節攻勢，6分22秒林書豪籃下打進更讓高雄巨蛋幾乎滿場球迷響起一陣掌聲。

11月底才從傷兵名單回歸的李愷諺，首節就進帳9分，加上洋將沃許本和強森聯拿12分，率國王取得26：22領先。

第二節9分27秒，海神「海龍王」胡瓏貿首度上陣，他一上場就和林書豪上演對位，製造林書豪犯規但2罰失手；國王則有強森連拿8分，加上林書豪、沃許本接連進球，將差距拉開到38：33。胡瓏貿底角外線破網為海神止血，不過陳俊男立刻也回敬三分彈，6分05秒林書豪飆進單場第一顆三分球後海神領先到44：33，李愷諺、洋將曼尼高追加外線加上沃許本籃下打進，助國王持續拉開比分，蘇士軒上籃得手後國王領先達20分，加上曼尼高飆進高難度壓哨外線，讓國王帶著61：41領先進入下半場。

第三8分06秒，海神勤明慶掩護後被林書豪撞倒，頭部撞地後退場。比賽短暫中斷後持續進行，國王在強森和林書豪發揮下持續維持領先，曼尼高更再度飆進大號壓哨三分球，讓國王帶著88：61領先進入第四節。

第四節雙方都換上板凳球員，終場國王就以107：78帶走勝利，林書豪也送出球衣、球鞋給現場球迷。

國王以強森22分、11籃板最佳，沃許本17分，林書豪和沃許本各15分，李愷諺13分、5助攻；海神以新洋將艾德17分最高，摩爾斯15分，本土只有余純安11分達兩位數。