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PLG／領航猿輕取勇士穩居龍頭 盧峻翔：今年是成果發表

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
盧峻翔（中）繳出26分、8籃板、7助攻的全能數據。圖／桃園璞園領航猿提供
盧峻翔（中）繳出26分、8籃板、7助攻的全能數據。圖／桃園璞園領航猿提供

PLG桃園璞園領航猿本周重返主場，今天面對第4度交手的台北富邦勇士，在本季第二度上場的洋將瓊斯攻下30分，本土一哥盧峻翔也砍進3顆三分球拿下26分、8籃板、7助攻的全能數據領軍下，最終以115：100擊敗勇士，收下3連勝。

領航猿今年開季前6場比賽打完拿下5勝，唯一的一敗就是輸給富邦勇士，不過雙方今天再度交手，首節領航猿戰鬥力十足，先由白曜誠及瓊斯揭開得分序幕，其中盧峻翔及布依德更合力演出空中接力灌籃，幫助領航猿首節就拿下30分，並取得11分領先優勢。  

第二節盧峻翔延續火力單節砍下10分，儘管富邦勇士在該節後段一度打出9：0反撲，但布依德的壓哨補籃，幫助領航猿上半場打完保有13分領先；易籃後，領航猿團隊進攻火力不減，一度將領先擴大到26分，最終也以15分差距收下3連勝，繼續穩居戰績龍頭。 

賽後領航猿總教練卡米諾斯說：「本場比賽，我們展現了極佳的開局態度，防守強度到位，雖然在籃板球上有些許失誤，但我們透過流暢的進攻轉移和對對手防守策略的精準預判，不斷轉移球權、製造空檔得分，成功建立了大幅的領先優勢。」

至於繳出26分、8籃板、7助攻、3抄截全能數據的盧峻翔則提到，「今年算是領航猿的成果發表會，除了PLG還參與東超賽事，彼此的默契都更提升一個檔次，成長也有目共睹。就算上一場對戰的狀況可能不是那麼好，但我們也能迅速改正，彼此相信隊友，發揮我們的能力、做好自己的工作，去贏下球賽。」

PLG 富邦勇士 桃園璞園領航猿 盧峻翔 籃球

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