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周杰倫演唱會最大苦主現身 五月天阿信私下罕見造型公開

TPBL／謝亞軒32分謝隊友久等了 特攻續找洋將最佳解答

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
謝亞軒找回射手本色，拿下32分創本季新高。圖／TPBL提供
謝亞軒找回射手本色，拿下32分創本季新高。圖／TPBL提供

新北中信特攻隊當家射手謝亞軒在歷經開季低潮後，今天在與台北台新戰神隊之戰拿下個人本季新高的32分，儘管球隊最終仍是苦吞2連敗，但他賽後也感謝教練和隊友一直給予他信心和信任，「真的感謝他們等我那麼久。」

過去在T1賽場上曾經單場投進10顆三分球的謝亞軒，上賽季就因為球隊定位上的問題陷入進攻低潮，本季在阿巴西旅外後，謝亞軒原被期待能扛起更多進攻重任，不過卻因為開季的低潮遲遲無法有所突破。

不過在今天與戰神之戰，謝亞軒總算重拾射手本色，以21投12中的表現拿下32分外帶6抄截、4助攻，加上先發的魏嘉豪也有14分、5助攻演出，讓總教練李逸驊直言是球隊今天兩大亮點，「比較開心的是看到亞軒從低潮期回到平常水準，嘉豪也打出他的霸氣，雖然連續兩場輸球，但球隊士氣並沒有掉。」

謝亞軒則感謝教練和球團給他很多機會，上了場就是拚盡全力，每一場都拿出這樣表現幫助球隊，「每位隊友都很相信我，看到我有空檔就會很不吝嗇把球傳給我，感謝他們等我那麼久。」

謝亞軒直言，本季特攻在有不少新面孔加入的情況下，原希望能幫忙帶領新成員，但反而在進攻端變得猶豫不決，「大家一直告訴我不要想太多，少阿巴西少了一個很強的火力，我應該要跳出來為球隊得更多分數。之前想法是想要幫助隊友，因為很多新臉孔，想要幫助團隊，這樣看起來還是要回去做自己比較擅長的事情，幫助球隊一些火力，出手變得比較果決。」

至於戰神在近期更換洋將後打出新氣象，本季在洋將戰力上不如預期的特攻，總教練李逸驊也直言將會作出洋將異動，「我們在身高上面還是比較弱的部分，我們有些洋將可能會做一些更替，提升內線高度，目前已經官宣德芬了，希望他幫我們多得分、多抓籃板。」

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