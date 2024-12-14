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TPBL／戰神開箱羅賓森奪4連勝 特攻謝亞軒32分白忙一場

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
戰神新洋將羅賓森首秀19分、10籃板。圖／TPBL提供
戰神新洋將羅賓森首秀19分、10籃板。圖／TPBL提供

近期拉出一波3連勝擺脫墊底的台北台新戰神，今天回到主場迎戰新北中信特攻，在三位新加入洋將攜手攻下57分，以及選秀狀元雷蒙恩連兩場得分上雙下，以98：91擊敗特攻，收下4連勝與主場首勝。

今年開季在土洋戰力整合不如預期的情況下，戰神一度吞下4連敗，不過近期在洋將戰力上做出異動後，本土球員也慢慢進入狀態，在過去3場比賽連續擊敗攻城獅、特攻與雲豹，也擺脫戰績爐主。

而今天戰神回到主場力拚賽季主場首勝，也開箱具有多年NBA資歷的新洋將羅賓森，不過今天來訪的特攻，當家射手謝亞軒也打出本季代表作，他全場猛轟32分外帶6抄截、4助攻，成為特攻本場比賽的最大亮點。

但戰神今天三洋將更是打出宰制力，不僅在上周開箱就有亮眼表現的麥卡倫、艾力克今天再度有18分、13助攻、8籃板與20分、16籃板的表現，本季首度出賽的羅賓森也有19分、10籃板進帳，且其中9分還是集中在拉鋸的第三節，幫助戰神在第三節取得雙位數領先。

第四節特攻雖然在謝亞軒領軍下一度縮小差距，但戰神其他本土球員也相繼挺身而出，尤其是蘇奕晉的兩顆關鍵三分球更是澆熄了特攻的反撲氣燄，最終戰神就以7分差距收下4連勝，以及本季主場首勝。 

對於開季4連敗後收下4連勝，全場拿下9分的蘇奕晉表示，「很開心從逆境、反彈、回升，平常練球時都互相信任，每天都會開會、檢討、改進。最重要的還是對彼此的信任，讓我們度過了四連敗的陰霾。」

台新戰神 攻城獅 新北中信特攻 籃球

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