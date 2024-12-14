TPBL／從大鎖升級3D球員 海神蘇文儒飆22分退雲豹

高雄全家海神隊今天回到主場出戰近期苦吞2連敗的桃園台啤永豐雲豹隊，儘管前三節打完雲豹在高錦瑋與克羅馬聯手飆分下一度取得領先，不過本賽季表現大爆發的海神蘇文儒在第四節挺身而出，靠著兩記關鍵三分球幫助海神以95：87賞給雲豹3連敗，而蘇文儒單場22分也創下個人生涯新高。

海神在本周回到主場後，經在9天內迎接5戰考驗，所幸「海龍王」胡瓏貿在日前亞洲盃資格賽歸隊因傷缺陣後，也在今天與雲豹之戰歸隊，但本場比賽海神仍持續進行陣容上的嘗試，繼續由新秀魏莨哲、蘇文儒擔任先發。

不過今天開賽後海神在進攻端出現慢熱的狀況，首節僅拿下18分，整個上半場命中率也僅有3成68，並且還讓雲豹威廉斯在上半場就抓下5個進攻籃板，讓他半場打完就已經拿下17分、8籃板，所幸第二節海神調整準星後進攻也步入軌道，上半場打完兩隊也戰成44：44平手。

易籃後雙方持續拉鋸，其中上半場並沒有太多表現機會的胡瓏貿也挺身而出，他單節進帳9分外，還在防守端成功限制克羅馬，末節蘇文儒更是扮演第四節先生，他單節三分球7投3中、拿下13分，其中包括比賽剩下2分鐘時連續命中兩顆三分球幫助海神超前比分並擴大差距，最終海神就以8分差距收下2連勝，為9天5戰賽事開出好彩頭。

海神今天以蘇文儒投進4顆三分球拿下22分表現最佳，包括他在內海神共有5人得分上雙，至於雲豹今天則有高錦瑋和雙洋將克羅馬、威廉斯得分上雙，但克羅馬全場出手20次命中6球，威廉斯下半場更僅有2分進帳，成為雲豹下半場被拉開差距的關鍵。

對於本季打出大爆發表現，今天拿下22分更是創下個人新高，擺脫過去外界認為他僅是防守苦工的印象，對此他說：「但我還是對於我的防守比較有信心，因為我是防守起家的球員，今年防守雖然沒有說到完美，但有把犯規控制比較好，不像過去會常常因為犯規『把自己換下去』。」