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TPBL／林俊吉轟20分串聯全隊 夢想家送攻城獅5連敗

中央社／ 台北13日電
台灣職業籃球大聯盟（TPBL）福爾摩沙夢想家隊後衛林俊吉（中）13日在主場迎戰新竹御嵿攻城獅隊，全場攻下20分、抓下7籃板，助隊以96比81奪勝。（TPBL提供）
台灣職業籃球大聯盟（TPBL）福爾摩沙夢想家隊後衛林俊吉（中）13日在主場迎戰新竹御嵿攻城獅隊，全場攻下20分、抓下7籃板，助隊以96比81奪勝。（TPBL提供）

台灣職業籃球大聯盟（TPBL）福爾摩沙夢想家隊今天主場迎戰新竹御嵿攻城獅隊，靠林俊吉攻下20分、7籃板串聯全隊，及板凳暴徒們轟下42分，終場以96比81取勝，送攻城獅5連敗。

林俊吉賽後在台中洲際迷你蛋接受轉播單位訪問表示，剛復出前幾場進攻時都太猶豫，之後看分析影片，其實很多機會可出手，這場就較果決。

夢想家上半場靠洋將貝奇（Lewis Beech）的13分及射手簡浩4投4中100％命中率攻下10分帶領下，以53比49些微優勢領先攻城獅。

雙方勝負關鍵在第3節，易籃開賽後，夢想家在5分半鐘內拉出一波15比3攻勢，瞬間擴大差距到雙位數，攻城獅單節僅投進4球、拿下11分，讓夢想家輕鬆在前3節結束，取得82比60優勢。

第4節雙方早早進入無關勝敗時間，貝奇拿下全隊最高的24分外帶7籃板、3抄截。

攻城獅以洋將克拉（Earl Clark）的22分最高，替補出賽的高國豪全場打17分鐘，9投1中僅拿2分。

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