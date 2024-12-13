UBA／世新女籃不敵佛光 中斷跨季29連勝

世新大學今天在大專籃球聯賽（UBA）女子組預賽出戰佛光大學，全場三分球16投僅1中，最終以50比63落敗，中斷跨季29連勝，明天將對戰由前主帥何正峰領軍的中信學院。

大專籃球聯賽（UBA）公開女一級第2階段預賽在台灣科技大學舉行，尋求6連霸的世新大學今天與上屆第4的佛光交鋒。

面對佛光快速傳導球風，讓原本就人手不足的世新難以招架，加上進攻端發揮不理想，全場三分線外16次出手僅1中，最終苦吞本屆首敗，而林紫彤攻下13分已是全隊最高。

世新大學教練林紀妏賽後接受中央社訪問時表示，第1階段遇到的對手，世新在身高、經驗上都還能占優勢，但第2階段面臨挑戰，她透露，賽前就告訴球員：「UBA真正比賽從今天開始算起。」她相信今天這樣的強度對自家球員是很好的幫助。

世新在第2階段預賽共有4場賽事，林紀妏指出，目標希望至少能拿下2勝。

世新明天將對戰由前教頭何正峰帶領的中信學院，而中信陣中還有不少球員來自世新。林紀妏表示，彼此之間都非常熟悉，儘管相較之下對手陣容更完整，但她希望世新球員能抱持著平常心，發揮平時訓練水準。

另外，預賽前4戰場均可進帳91分的台灣師範大學，賽前拿下4連勝，今天碰上文化大學，同樣外線手感低迷，命中率僅16.7%，最終以59比84落敗，目前戰績4勝1敗。