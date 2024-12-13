TPBL／中場遊戲20萬總算送出 夢想家還大勝攻城獅2連勝

福爾摩沙夢想家今天在主場續戰新竹御嵿攻城獅，在林俊吉、貝奇攜手攻下44分下，終場就以96：81輕取攻城獅收下2連勝，至於本季連續引發爭議的中場遊戲「十萬夢想GOLF」，也在今天順利送出20萬元的獎金，讓林俊吉賽後直言，可以換遊戲了。

本周重返主場出賽的夢想家，在日前擊敗特攻後，今天繼續在主場迎戰攻城獅，首節「夢想小跑車」林俊吉就展現火燙手感，與忻沃克都有單節兩顆三分球的表現，幫助夢想家首節打完還2分領先。

至於攻城獅今天也持續變陣尋求止敗，首節站上先發的田浩就有不錯表現，與同樣來自埔里國中的林俊吉互別苗頭，上半場打完兩隊也僅有4分差距，但易籃後攻城獅卻再度發生第三節進攻熄火的老毛病，單節僅拿下11分，讓夢想家一口氣將領先差距擴大到22分，最終夢想家也以15分差距收下2連勝，攻城獅則是苦吞5連敗。

夢想家今天以林俊吉拿下20分和洋將貝奇投進5顆三分球拿下24分表現最佳，賽後林俊吉表示，在剛復出的前幾場比賽，自己在進攻端都有太過猶豫的問題，導致一些出手機會都未能把握，在近期跟教練討論和分析後，今天也做出改變，從首節就展現進攻企圖心。

而夢想家本季兩度引發爭議的中場遊戲「十萬夢想GOLF」，在今天也總算出現首名獲獎者，球團也頒發10萬元獎金加上總經理韓駿鎧加碼10萬元，總計20萬元獎金，對於球團獎金總算頒發出去，林俊吉賽後也笑說，「可以換遊戲了。」