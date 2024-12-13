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PLG／前SBL新人王外籍生蓋比加盟 獵鷹強化鋒線戰力

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
台鋼獵鷹宣布簽下外籍生身份的蓋比。圖／台鋼獵鷹提供
台鋼獵鷹宣布簽下外籍生身份的蓋比。圖／台鋼獵鷹提供

PLG台鋼獵鷹今天宣布與來自奈及利亞的外籍生蓋比（Gabriel Humphery Edobor）完成簽約，過去曾在SBL台啤拿下年度新人王的蓋比加入，也將讓獵鷹在鋒線上多了一名可用之兵。  

身高195公分的蓋比，畢業於萬能科技大學，在2021-22賽季UBA大專籃球聯賽場均貢獻14.8分、12.7籃板、3.2助攻，是萬能科大校史首闖4強的重要功臣。

2022年SBL超級籃球聯賽第二十季選秀會上，蓋比以第一輪第3順位被台灣啤酒籃球隊選中，成為選秀探花，他在該賽季以場均2.4次抄截榮膺年度抄截王，並以場均11.8分、7.6籃板、3.6助攻拿下年度新人王。

談到加入台鋼獵鷹，蓋比首先感謝球團的信任，並表示非常期待與隊友一同成長，共同享受比賽的樂趣。他希望自己能成為球隊的正能量來源，不僅在場上全力以赴，也能在場下為團隊注入活力。

談及未來的場上期望，蓋比說：「我會專注於防守和籃板，並努力為隊友創造更好的進攻機會。我相信，球隊目前擁有許多優秀的球員，只要大家攜手努力，整體實力一定能更上一層樓。」

獵鷹總教練柯納（Raoul Korner）則表示，蓋比的加盟將大幅補強球隊亟需的鋒線高度與強勁的運動能力，且他的球風堅決無畏，相信他將為球隊提供穩定的表現。

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