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TPBL／夢想家中場遊戲又出包！吉祥物神助攻 20萬獎金不算惹議

聯合新聞網／ 綜合報導
夢想家吉祥物「優尼獸」驚慌失措。圖截自影片
夢想家吉祥物「優尼獸」驚慌失措。圖截自影片

先前被洋將牧倫斯（Byron Mullens）「無心之舉」意外戳破福爾摩沙夢想家中場遊戲高爾夫送獎金瑕疵問題，如今同一款遊戲又惹議了！

原本效力台北台新戰神的牧倫斯，在10月作客夢想家主場時，為了幫參加遊戲的球迷把球送入洞口，試了好幾次，結果卻出現洞口比球還小的「窘境」，現場氣氛瞬間尷尬，工作人員發現情況不對急忙結束活動，但已經引發球團連10萬獎金都不想送出的「詐騙」質疑，惹怒許多球迷。

結果在12月11日夢想家對戰中信特攻的中場時間，這款「高爾夫遊戲」再度出包！

一名球迷在擊出球之後，已經偏離軌道，但卻被吉祥物「優尼獸」順手一擋，球直接不偏不倚掉進獎金20萬的洞裡；吉祥物當下驚慌失措，連連揮手搖頭，深怕自己要賠錢。而後球團出面宣布，這一球因為受到外力干擾，因此進洞不算。

如此一來又再度引發球迷熱議，「真的玩不起別再辦這個蠢遊戲了」、「獎金真的可以提高到200萬，反正夢想家本來就不想發」、「真的是莫非定律欸，就是要搞你球團，笑死」、「吉祥物應該也不是真的要幫進，只是剛好碰一下就歪進去了XD」

還有舉勇士當家球星柯瑞（Stephen Curry）的案例來諷刺台籃。當年勇士的中場遊戲是要把球滾進桶子，就能獲得獎金，一名女球迷在球滾出後被柯瑞直接攔截，然後找到了價值2500美元的桶子扔進去，按規則可以得到加倍的5000美元獎金。當下球團直接宣布獎金照算，讓女球迷又驚又喜，也讓柯瑞的「神助攻」成了一段有趣插曲。

後續還有媒體爆料：「柯瑞在『助攻』前曾向現場工作人員詢問能否出手相助，結果他們回答，『你是柯瑞，你想做什麼都行！』」

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