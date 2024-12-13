TPBL／即將傷癒歸隊連線艾德 胡瓏貿讚對海神隊帶來提升

高雄全家海神12月將連兩周主場舉辦「夯番薯株式会社」主題周，其中本周球隊一哥胡瓏貿也將歸隊，並且與新洋將艾德攜手出擊，他也稱讚艾德不僅能夠經驗傳授，在傳球、防守和外線投射上都能帶給球隊不小提升。

在結束亞洲盃男籃資格賽代表中華隊出賽後，胡瓏貿12月初作客桃園台啤永豐雲豹隊因右膝不適休兵，目前狀態恢復良好，已經跟球隊展開訓練，預計本周歸隊。

胡瓏貿也把握這段時間和艾德培養默契，「艾德的能力大家有目共睹，他的加入不僅是經驗傳授，傳球能力、空間跟防守機動性，以及外線都對球隊帶來提升。」

總教練費雪也有同感，「立陶宛籃球屬於歐洲系統，而艾德很有經驗，特別是過去他曾在台灣打球，場均接近20分的表現，各方面能力都很出色。」

對於海神在未來兩周將面對9天5戰密集賽事，過去在CBA有過類似經驗的胡瓏貿表示，「積極恢復跟營養補充，把握休息的時間跟品質很重要。」

海神「夯番薯株式会社」主題周進場可獲主題應援摺扇與夯番薯金，兩周將送出總價值7萬的「純金999金番薯」，「夯總」也邀請神隊友一起來試試手氣，每戳300元，1次排隊限2戳，限量100戳，戳完為止。獎項包含全隊球員簽名棒球衣、 AQUA NATION 復古電繡球褲等商品，新款球衣鑰匙圈套組（含框）以及夯番薯造型一卡通等，戳越多中獎機會越大。