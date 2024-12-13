快訊

他玩刮刮樂中「12個大披薩」 眾人笑翻：光看就覺得肚子很撐

中職／曾豪駒簽複數年合約 全猿出走之際「猿分」延續逾20年

詭異！公務員之死 記者問「誰包庇」麥克風竟爆音 北分署飄燒金紙味

TPBL／即將傷癒歸隊連線艾德 胡瓏貿讚對海神隊帶來提升

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
胡瓏貿在結束亞洲盃資格賽賽程後，將於本周歸隊。圖／高雄全家海神提供
胡瓏貿在結束亞洲盃資格賽賽程後，將於本周歸隊。圖／高雄全家海神提供

高雄全家海神12月將連兩周主場舉辦「夯番薯株式会社」主題周，其中本周球隊一哥胡瓏貿也將歸隊，並且與新洋將艾德攜手出擊，他也稱讚艾德不僅能夠經驗傳授，在傳球、防守和外線投射上都能帶給球隊不小提升。 

在結束亞洲盃男籃資格賽代表中華隊出賽後，胡瓏貿12月初作客桃園台啤永豐雲豹隊因右膝不適休兵，目前狀態恢復良好，已經跟球隊展開訓練，預計本周歸隊。

胡瓏貿也把握這段時間和艾德培養默契，「艾德的能力大家有目共睹，他的加入不僅是經驗傳授，傳球能力、空間跟防守機動性，以及外線都對球隊帶來提升。」

總教練費雪也有同感，「立陶宛籃球屬於歐洲系統，而艾德很有經驗，特別是過去他曾在台灣打球，場均接近20分的表現，各方面能力都很出色。」

對於海神在未來兩周將面對9天5戰密集賽事，過去在CBA有過類似經驗的胡瓏貿表示，「積極恢復跟營養補充，把握休息的時間跟品質很重要。」

海神「夯番薯株式会社」主題周進場可獲主題應援摺扇與夯番薯金，兩周將送出總價值7萬的「純金999金番薯」，「夯總」也邀請神隊友一起來試試手氣，每戳300元，1次排隊限2戳，限量100戳，戳完為止。獎項包含全隊球員簽名棒球衣、 AQUA NATION 復古電繡球褲等商品，新款球衣鑰匙圈套組（含框）以及夯番薯造型一卡通等，戳越多中獎機會越大。

籃球

延伸閱讀

草屯鎮長補選 簡賜勝揭披藍袍關鍵：許淑華一大早帶他來勸歸隊

亞男籃資格賽／中華不敵紐西蘭 劉錚：有點可惜

亞洲盃資格賽／中華隊啟程紐西蘭12人調整 馬建豪生病遭替換

亞洲盃資格賽／國際賽就要這樣打 胡瓏貿飆17分退香港

相關新聞

TPBL／夢想家中場遊戲又出包！吉祥物神助攻 20萬獎金不算惹議

先前被洋將牧倫斯（Byron Mullens）「無心之舉」意外戳破福爾摩沙夢想家中場遊戲高爾夫送獎金瑕疵問題，如今同一款遊戲又惹議了！ 原本效力台北台新戰神的牧倫斯，在10月作客夢想家主場時，為

TPBL／即將傷癒歸隊連線艾德 胡瓏貿讚對海神隊帶來提升

高雄全家海神12月將連兩周主場舉辦「夯番薯株式会社」主題周，其中本周球隊一哥胡瓏貿也將歸隊，並且與新洋將艾德攜手出擊，他...

UBA／蔡佑蓮17分領軍 世新女籃奪跨季29連勝

UBA女一級預賽第2階段今天在台科大點燃戰火，尋求6連霸的世新大學靠著蔡佑蓮攻下全場最高17分，以68比54擊敗地主台科...

PLG／富邦勇士撒拉嘿勇主題周 4韓籍啦啦隊來台應援 

「韓」流來襲，台北富邦勇士12月唯一一檔主題周將在28、29日於和平籃球館登場，球團聯手多家南韓知名品牌，共同規劃「歐巴...

TPBL／特攻釋出捷翼簽下前鋒德芬 還將補一名大洋將 

今年開季洋將戰力不穩定的新北中信特攻隊，在昨天作客福爾摩沙夢想家隊主場的賽事中，再傷了小洋將柯南，而今天球團也隨即宣布作...

東超籃賽／送鐵粉球衣 林書豪笑：就像傳出的第7次助攻

新北國王隊昨天「踢館」成功，在澳門客場以114：95大勝地主澳門黑熊隊，林書豪賽後特別將球衣、球鞋送給追隨許久的鐵粉，比...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。