UBA／蔡佑蓮17分領軍 世新女籃奪跨季29連勝

中央社／ 台北12日電
113學年度UBA大專籃球聯賽公開女一級預賽第2階段12日點燃戰火，世新大學靠著蔡佑蓮（持球者）攻下17分，終場助隊以68比54奪勝，也是跨季29連勝。（大專體總提供）
113學年度UBA大專籃球聯賽公開女一級預賽第2階段12日點燃戰火，世新大學靠著蔡佑蓮（持球者）攻下17分，終場助隊以68比54奪勝，也是跨季29連勝。（大專體總提供）

UBA女一級預賽第2階段今天在台科大點燃戰火，尋求6連霸的世新大學靠著蔡佑蓮攻下全場最高17分，以68比54擊敗地主台科大，延續跨季29連勝。

世新女籃上季風光完成UBA大專籃球聯賽女一級5連霸後，原先的總教練何正峰卻前往中信學院執教，部分球員也選擇轉學，讓世新女籃冠軍班底僅剩游沁樺、李盈潔、邱詠鈴、蔡佑蓮、林紫彤與張育瑄6人，本季合計更僅註冊9名球員，並由前女子超級籃球聯賽WSBL台電總教練林紀妏執掌兵符。

帶著預賽第1階段3戰全勝氣勢，世新今天前往台科大迎接第2階段，首戰即面對地主台科大，並在上半場取得雙位數領先，雖然第4節遭到對手反撲，不過在蔡佑蓮攻下全場最高17分帶領下，搭配李盈潔的16分、林紫彤的13分，最後還是以14分之差取勝，豪取跨季29連勝。

不過，接下來世新將分別對上佛光大學、中信學院及台北護大，尤其14日將挑戰最熟悉的對手中信學院，屆時能否延續連勝紀錄，值得外界觀察。

另外，台師大今天靠著林佳蓉攻下「雙10」23分、10籃板，搭配古寶誼的19分、6助攻、5抄截，以98比66力退台北大學，戰績與世新同樣是4勝0負的不敗金身，雙雙暫居預賽龍頭。

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