PLG／富邦勇士撒拉嘿勇主題周 4韓籍啦啦隊來台應援 

「韓」流來襲，台北富邦勇士12月唯一一檔主題周將在28、29日於和平籃球館登場，球團聯手多家南韓知名品牌，共同規劃「歐巴～撒拉嘿勇」南韓主題活動，並邀請四位安養正官庄赤紅火箭啦啦隊女孩來到台灣一同為富邦勇士應援。

這次來台的啦啦隊成員包括曾來到台北大巨蛋加入富邦悍將應援刮起旋風的鄭嘉睿、朴星垠，以及在南韓擁有高人氣的千昭允、劉世莉一同來到勇士主場應援互動，Fubon Angels韓籍新成員金渡娥也會首度加入應援與球迷們見面，韓籍啦啦隊們將激盪出新的火花，另外29日賽後將舉辦本季首度的歐巴球員簽名會，想體驗豐富有趣的活動，千萬不能錯過「歐巴～撒拉嘿勇」主題周。

勇士「歐巴～撒拉嘿勇」主題周，準備許多精美好禮將要送給球迷，兩日進場球迷皆可獲得延世大學保久調味乳、沙威隆清爽潔膚抗菌濕巾-BT21巴黎時光款、主題周主視覺加油手舉牌，28日再加碼贈送勇士歐巴小卡，29日則提供勇士周記事本，將把獨一無二的限量好禮送給勇士球迷們。

除此之外，場外攤位結合南韓不倒翁、好麗友、南韓SEOJU、樂天PEPERO等多家南韓知名品牌一同打造勇士出任務，分別完成指定任務者，有機會將各品牌周邊好禮帶回家。兩天中場活動「扇子接力賽」、「氣球傳情」，挑戰成功者則可獲得勇士精美大禮包，滿滿的互動遊戲等你來挑戰。

因應南韓主題周，29日賽前舉辦Fubon Angels韓籍女孩限時擊拳會外，另外兩天主場更特別邀請南韓安養正官庄赤紅火箭啦啦隊女孩鄭嘉睿、朴星垠、千昭允、劉世莉來台應援，鄭嘉睿與朴星垠在今年7月曾至台北大巨蛋的富邦悍將主題日與Fubon Angels一同應援掀起旋風，受到不少台灣粉絲熱情關注，這回4名女孩都將首度前進台北富邦勇士主場，並於賽前參加限時擊拳會、簽名會與拍照會等限定活動，且與Fubon Angels合舞，為全場球迷帶來精彩演出。

29日賽後球團本季首度舉行球員簽名會，由勇士歐巴簡廷兆、周桂羽、陳又瑋、張鎮衙、林郅為、莫巴耶陪伴球迷度過賽後時光，季票球迷可至入口處抽籤，當日於勇士主場商品限定店消費滿1314元同樣可獲得乙次抽籤機會。