TPBL／特攻釋出捷翼簽下前鋒德芬 還將補一名大洋將 

今年開季洋將戰力不穩定的新北中信特攻隊，在昨天作客福爾摩沙夢想家隊主場的賽事中，再傷了小洋將柯南，而今天球團也隨即宣布作出洋將戰力調整，釋出後衛捷翼（James Eads）並簽下美籍前鋒德芬（Tevin Mack），且預計將會再補進一位大洋將。

27歲的美國籍前鋒德芬，選擇背號8號，身高200公分、體重104公斤，大學期間於NCAA一級征戰，2021年於歐洲展開職業生涯，曾於希臘籃球甲級聯賽（HEBA A1）及中國大陸男子籃球職業聯賽（CBA）出賽。

德芬擁有在歐、亞兩洲的高層級聯盟出賽經驗，加上良好的身材條件及敏捷的速度，中信特攻球團總經理劉志威認為，德芬的加入能讓球隊的運作更加靈活，「德芬是機動性很好的3、4號位，不論身體素質或是面框的進攻皆具優勢，也可以做4號的對位防守，在球隊的運作上會比較靈活。」

中信特攻團隊整體評估後，依照球隊隊形需求調整，決議與捷翼解約，謝謝捷翼對團隊的努力與付出，目前特攻外援戰力包含前鋒銳尼（Raynere Thornton）、中鋒克力斯（Kristijan Krajina）、中鋒葛瑞飛（Bryan Griffin）、後衛柯南（Conner Frankamp），以及新任特務德芬，中信特攻將持續調整洋將陣容，預計再補強一位大洋將，將於近日官宣。