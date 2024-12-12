東超籃賽／送鐵粉球衣 林書豪笑：就像傳出的第7次助攻

新北國王隊昨天「踢館」成功，在澳門客場以114：95大勝地主澳門黑熊隊，林書豪賽後特別將球衣、球鞋送給追隨許久的鐵粉，比賽傳出6助攻的他笑著形容，回饋球迷的舉動就像傳出的第7次助攻。

國王雖是客場出賽，林書豪卻宛如主場球星，介紹出場就有響亮歡呼聲，新濠影匯綜藝館中四處可見穿著他不同時期球衣的球迷。

林書豪特別將球衣和球鞋送給兩個熟面孔，球鞋送給每年亞洲行都會遇到的粉絲，「他有我每一個球隊的球衣，不管主場客場，他是超級球迷，看到他就覺得應該給他。」他的球衣送給另外一位粉絲，自己形容像是傳出的第7個助攻，刻意尋找穿球衣、做海報的球迷也是將感謝化為實際行動，「真的很感謝，那麼多人、那麼晚，留下來看我們打比賽。」

國王和澳門黑熊的比賽晚上9點後才開打，結束比賽時當地時間已經超過深夜11點，林書豪和總教練萊恩出席賽後記者會時已過11點半。

國王上季打進東超最後4強，今年賽季第一場就是主場以12分差距敗給黑熊，昨天客場踢館成功，進帳重要的勝場，萊恩強調不只要獲勝，勝分還要超過13分，才能保有和黑熊的對戰優勢，能完成贏球設定對球隊意義重大。

36歲的林書豪第四節仍在場上，直到最後1分47秒才下場的他坦言，36歲的年紀，身體狀況不比過往，但每場比賽都會和萊恩溝通，能夠隨時調整，這場身體感覺就很不錯，因此上場33分鐘，「我知道不能休息，因為贏13分不是那麼簡單。」他也讚團隊表現出色，共傳出27助攻，創造彼此很好出手機會。