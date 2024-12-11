快訊

日、韓與中國大陸交惡改來台學中文 境外生源國日本竄升第4

深圳高層豪宅氣爆釀火災 4層樓燒毀1女住戶墜樓慘死

東超籃賽／第一節就轟13分 林書豪率國王退黑熊報仇

聯合報／ 特派記者曾思儒／澳門即時報導
國王球星林書豪第一節就拿13分。圖／國王提供
國王球星林書豪第一節就拿13分。圖／國王提供

介紹出場就獲得球迷熱烈歡呼，新北國王當家球星林書豪今天東亞超級籃球聯賽（EASL）第一節就打出身手，5投4中攻下13分，助隊取得33：17領先，最終以全隊最高27分率國王以114：95擊敗主場的澳門黑熊，報了10月首度碰頭的落敗之仇。

林書豪除首節攻下13分，第三節再有10分進帳，搭配桑尼連續籃下取分，國王第三節再灌進35分，將半場61：46的領先擴大到三節打完96：63。

第四節林書豪跳投破網，讓國王得分達到三位數，8分22秒澳門黑熊總教練凱利（Garrett Kelly）還被吹技術犯規，讓國王靠罰球持續擴大差距。比賽後段形同國王「show time」，林書豪持球單打場邊就有鼓噪聲，2分58秒國王洋將曼尼高快攻灌籃也讓觀眾響起驚呼，桑尼也加碼單手暴扣，最後1分47秒時國王將林書豪換下場。

林書豪下場時國王114：87領先，最終以破東超本季單場得分紀錄的114：95踢館成功，奪下東超本季第一場勝利。

「三周前他們擊敗我們，所以我們今天想扳回一城。」林書豪也特別感謝進場粉絲，尤其看到許多穿著自己不同時期球衣的球迷，讓自己雖在澳門仍有在主場出賽的感覺。

林書豪今天上場32分鐘，攻下27分、6籃板、6助攻，洋將曼尼高和桑尼各有21分，奧帝16分，林書緯也有14分貢獻；澳門黑熊以崇貴（Damian Chong-Qui）32分、11助攻最佳。

籃球

延伸閱讀

東超籃賽／晚上9點才開賽 林書豪笑：希望澳門咖啡很強！

東超籃賽／再碰澳門黑熊 林書豪：看我們有沒有進步

TPBL／32分差血洗夢想家 國王躍升龍頭

TPBL／林書豪陪加練太累 李愷諺：所以他歌才唱不好

相關新聞

東超籃賽／第一節就轟13分 林書豪率國王退黑熊報仇

介紹出場就獲得球迷熱烈歡呼，新北國王當家球星林書豪今天東亞超級籃球聯賽（EASL）第一節就打出身手，5投4中攻下13分，...

東超籃賽／拚4強不是為獎金 盧峻翔：期待很多國際賽經驗

桃園璞園領航猿首度征戰東亞超級籃球聯賽（EASL）就打出亮眼成績，今天在澳門以100：64大勝主力缺陣的韓國KBL水原K...

TPBL／馬建豪連6場得分上雙 夢想家退特攻止2連敗

近期苦吞2連敗的福爾摩沙夢想家今天回到主場力拚止敗，不過卻遭遇來訪的新北中信特攻頑強抵抗，但第四節最後5分半鐘夢想家卻拉...

東超籃賽／破百大勝韓國水原KT 領航猿奪3連勝維持完美勝率

首度參加東亞超級聯賽（EASL）的桃園璞園領航猿，今天將主場搬到澳門新濠影匯綜藝館，面對韓國籃球聯賽亞軍水原KT音速爆音...

東超籃賽／相隔6年重返澳門 領航猿後衛白曜誠目標拚冠

2018年就曾赴澳門參加「超級8」，桃園領航猿先發後衛白曜誠今天舊地重遊，今天東亞超級聯賽（EASL）出戰韓國籃球聯賽亞...

PLG／和東超續約5年 陳建州目標將台籃文化帶到亞洲

桃園璞園領航猿和新北國王今天接連在東亞超級聯賽（EASL）的「澳門經典賽」登場，PLG副會長陳建州也親臨澳門比賽場地新濠...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。