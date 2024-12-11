東超籃賽／第一節就轟13分 林書豪率國王退黑熊報仇

介紹出場就獲得球迷熱烈歡呼，新北國王當家球星林書豪今天東亞超級籃球聯賽（EASL）第一節就打出身手，5投4中攻下13分，助隊取得33：17領先，最終以全隊最高27分率國王以114：95擊敗主場的澳門黑熊，報了10月首度碰頭的落敗之仇。

林書豪除首節攻下13分，第三節再有10分進帳，搭配桑尼連續籃下取分，國王第三節再灌進35分，將半場61：46的領先擴大到三節打完96：63。

第四節林書豪跳投破網，讓國王得分達到三位數，8分22秒澳門黑熊總教練凱利（Garrett Kelly）還被吹技術犯規，讓國王靠罰球持續擴大差距。比賽後段形同國王「show time」，林書豪持球單打場邊就有鼓噪聲，2分58秒國王洋將曼尼高快攻灌籃也讓觀眾響起驚呼，桑尼也加碼單手暴扣，最後1分47秒時國王將林書豪換下場。

林書豪下場時國王114：87領先，最終以破東超本季單場得分紀錄的114：95踢館成功，奪下東超本季第一場勝利。

「三周前他們擊敗我們，所以我們今天想扳回一城。」林書豪也特別感謝進場粉絲，尤其看到許多穿著自己不同時期球衣的球迷，讓自己雖在澳門仍有在主場出賽的感覺。

林書豪今天上場32分鐘，攻下27分、6籃板、6助攻，洋將曼尼高和桑尼各有21分，奧帝16分，林書緯也有14分貢獻；澳門黑熊以崇貴（Damian Chong-Qui）32分、11助攻最佳。