東超籃賽／拚4強不是為獎金 盧峻翔：期待很多國際賽經驗

桃園璞園領航猿首度征戰東亞超級籃球聯賽（EASL）就打出亮眼成績，今天在澳門以100：64大勝主力缺陣的韓國KBL水原KT音速爆音隊，3連勝入袋離4強再進一步，攻下17分的本土「一哥」盧峻翔直喊開心，他還強調東超冠軍高額獎金並非動力，自己渴望累積更多國際賽經驗。

東超上季獎金誘人，冠軍球隊可獲得獎金100萬美元，亞軍則為50萬美元，季軍則是25萬美元，新北國王打進4強後連輸2場，和高額獎金擦身而過，領航猿已經3連勝在手，有機會成為率先打進4強的台灣代表。

盧峻翔提到，全隊是第一次參與東超，「東超給我特別的感覺像是國際賽的比賽，卻是自己隊去比賽、去競爭，是特別的經驗，滿新鮮的。」像今天雖是在澳門出賽，領航猿啦啦隊Pilots Crew也一同出征，場邊也有許多穿著領航猿球衣的球迷，讓盧峻翔和教練卡米諾斯形容像回到主場，「自己的啦啦隊和球隊去做表演、做努力，這很棒。」盧峻翔說。

進入4強代表會遭遇更多強勁對手，盧峻翔認為高額獎金並非挑戰4強、冠軍的動力，他說：「第一次打東超，期待很多國際賽經驗。」他強調屆時對手會愈來愈強、更有競爭性，「更要準備好自己。」

盧峻翔上月亞洲盃資格賽對上紐西蘭替補出賽有不錯表現，今天表現維持高檔，他認為亞洲盃對自己有很大信心幫助，「國際賽前沒好表現，有點提不起勁，但還是隨時準備好自己。」亞洲盃資格賽遞補進入中華隊的他，第一場主場碰香港隊沒登錄，不過把握住對紐西蘭的機會，他也感謝熬過這段壓力期的自己，期待在東超持續累積國際賽經驗。