東超籃賽／破百大勝韓國水原KT 領航猿奪3連勝維持完美勝率
首度參加東亞超級聯賽（EASL）的桃園璞園領航猿，今天將主場搬到澳門新濠影匯綜藝館，面對韓國籃球聯賽亞軍水原KT音速爆音隊的首節就取得兩位數領先，第三節優勢更一度達30分，終場以100：64寫下3連勝，繼續朝4強目標邁進。
領航猿首節手感發燙，團隊三分球6投5中，葛拉漢和盧峻翔都有單節百分百命中率表現，助隊取得34：17領先。
第二節領航猿外線6次嘗試雖都失手，但水原KT音速爆音單節僅拿13分，讓領航猿優勢擴大到52：30。
伯朗第三節找回準星，單節10分加上盧峻翔7分挹注，領航猿最多領先到72：40，三節打完也握有75：52優勢。
決勝節領航猿持續追加分數，第四節首度上陣的林子洧都有分數進帳，新秀陳力生得分也開張；讀秒階段李家慷上籃「放槍」錯過團隊得分破百機會，讓板凳區哀嚎一遍成意外笑點，不過12.7秒林子洧2罰俱中，仍讓領航猿得分突破兩位數。
領航猿11人上場、10人有分數進帳，葛拉漢攻下全場最高27分外帶10籃板，伯朗22分，盧峻翔17分。
東超聯賽今年共10隊與會，預賽分成兩組，從10月到明年2月共進行30場的主、客場賽，分組前2晉級4強；4強賽預計將於明年3月7日上演，3月9日進行冠軍賽和季軍賽。
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