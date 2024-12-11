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東超籃賽／相隔6年重返澳門 領航猿後衛白曜誠目標拚冠

聯合報／ 特派記者曾思儒／澳門即時報導
白曜誠（左）6年前就曾赴澳門參賽。記者曾思儒／攝影
白曜誠（左）6年前就曾赴澳門參賽。記者曾思儒／攝影

2018年就曾赴澳門參加「超級8」，桃園領航猿先發後衛白曜誠今天舊地重遊，今天東亞超級聯賽（EASL）出戰韓國籃球聯賽亞軍水原KT音速爆音隊，小白首節傳出3助攻，搭配洋將葛拉漢和盧峻翔發揮，半場已取得52：30大幅領先。

25歲的白曜誠大學時期在義守大學教練謝玉娟牽線下，曾加入CBA新疆飛虎青年隊，2018年就是隨新疆隊參加超級8賽事，當時還曾和福爾摩沙夢想家交手，他笑說：「那時還有和（李）學林哥打到。」

這次領航猿造訪東超聯賽再訪新濠影匯綜藝館，小白成唯一打過這座球場的領航猿現役球員，他對球場記憶有些模糊，但對於球場、飯店在同一處的設置十分滿意，「滿舒服的，今天早上也是下來練球就能回去房間休息。」

首度參加東超的領航猿今天將挑戰3連勝，白曜誠霸氣喊出目標：「希望先晉級4強，再爭奪總冠軍！」

領航猿昨天晚間才抵達澳門，今天早上適應球場，白曜誠認為籃框投起來的感覺很不錯，首節球隊也展現火熱手感，「一哥」盧峻翔開賽第一波就切入得手，洋將伯朗「3分打」、葛拉漢連飆兩記三分彈，林正籃下也有建樹，取得兩位數優勢。

領航猿第一節團隊三分球6投5中，葛拉漢5次出手包含3次外線嘗試都把握，個人獨拿13分，助隊帶著34：17優勢進入第二節，半場打完也握有52：30領先。

白曜誠（右）6年前就曾赴澳門參賽。記者曾思儒／攝影
白曜誠（右）6年前就曾赴澳門參賽。記者曾思儒／攝影

桃園璞園領航猿 籃球

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