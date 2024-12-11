PLG／和東超續約5年 陳建州目標將台籃文化帶到亞洲

桃園璞園領航猿和新北國王今天接連在東亞超級聯賽（EASL）的「澳門經典賽」登場，PLG副會長陳建州也親臨澳門比賽場地新濠影匯綜藝館，他透露今年已經和EASL續約5年，接續賽季PLG前兩名將繼續代表台灣征戰東EASL，將台灣籃球文化帶到亞洲其他城市。

身為PLG創辦人，陳建州提到當初加入EASL曾受到許多質疑，PLG在疫情中打出成績，拿到參加EASL的門票，名額更曾最初的一張到去年開始的2張，今年隊伍數雖從6隊減少成4隊，但EASL董事會看到PLG的比賽質量不降反升，認可PLG下已經重新簽訂5年合約。

5年中PLG若和另個國內職籃聯盟TPBL合併，EASL參賽資格是否改變？陳建州正色說：「這是假設性問題，無法回答。」他強調國內籃壇雖有些紛擾，PLG仍抱持堅定做事的態度，如今邁入第5個球季，週末時有許多香港、馬來西亞的海外球迷會特別到台灣看球，今天場邊也可以看到許多領航猿和國王球迷，成PLG成功的最好證明。

「這是超越勝負的成就感。」陳建州坦言，以前不敢想像海外也能有台灣籃球迷，現在各地都有PLG的粉絲對自己是另類鼓舞，他也希望將台灣籃球特色帶到不同的亞洲城市，像這次領航猿啦啦隊Pilots Crew到澳門演出就是一例，未來除了啦啦隊也希望台灣演藝人員能一起前進客場，讓國外球迷感受寶島文化。