PLG／助領航員開季就登龍頭 布依德獲選單月MVP 

PLG聯盟今天公布2024-25球季11月最有價值球員，開季戰績亮眼的桃園璞園領航猿隊，本季找來布依德厚植洋將戰力，布依德11月繳出場均21分、9.5籃板、2.5助攻的全方位表現，幫助球隊目前穩居例行賽排名第1，布德也因此獲得生涯第2次單月最有價值球員的殊榮。

進攻手段多元、攻擊火力穩定不易當機，讓布依德曾在2021-22球季拿下2月最有價值球員，本季布依德加盟領航猿持續高檔表現，4場比賽（含10月1場）除了每場得分都來到雙位數，二分球命中率更是來到56.3%，另外每場將近10籃板，其中4.5進攻籃板更是幫助球隊創造更多的第二波攻勢，也讓領航猿4場比賽拿下3勝1敗戰績領先群雄。

布依德在11月最有價值球員投票中，22張選票（包含2張球迷選票）獲得12張第1名的5分、以總分70分獲選單月最有價值球員，擊敗隊友盧峻翔的57分和富邦勇士隊金恩的17分。