東超籃賽／領航猿啦啦隊赴澳門熱舞 韓籍趙娟週台韓對決不偏心

桃園璞園領航猿隊首度參加東超籃球聯賽（EASL），今天晚上除要在「澳門經典賽」出戰韓國籃球聯賽亞軍水原KT音速爆音隊，領航猿啦啦隊「Pilots Crew」也獲邀表演，將原汁原味的經典表演帶到澳門，除了為自家球隊應援，第二場比賽也將帶來演出，展現台籃魅力。

東超聯賽再度和澳門新濠博亞娛樂合作，今天晚間登場的澳門經典賽就在新濠影匯綜藝館舉行，晚上7點10分由領航猿碰水原KT音速爆音，新北國王接棒在晚上9點點10分迎戰澳門黑熊。

領航猿啦啦隊Pilots Crew與東超合作成立澳門限定「Pilots Crew x EASL東超啦啦隊」，昨天中午抵達澳門後，晚上進到綜藝館彩排，女孩們在球場貼地貼時就把握時間在場邊練習動作和走位，場佈完成後再上場確認站位，將近2個小時的彩排跳到滿身大汗。

Pilots Crew此行共派出10位成員到澳門，隊長牙牙表示，團隊把經典表演和互動帶到澳門，「而且我們這次為了東超的賽事，有特別請對裡面的游游，準備了一套新的表演服，希望大家會喜歡。」

副隊長油米預告，領航猿主場時，Pilots Crew在第三節節間和球迷互動的環節已成球隊特色，「這次也特別帶來澳門主場，希望澳門的球迷們可以和我們一起互動，體驗一下在桃園的感覺！」

Pilots Crew的韓籍啦啦隊成員趙娟週也是此行成員，領航猿將碰韓國隊伍，她笑說心情不會複雜，「對方是韓國的球隊，能以在台發展的韓裔啦啦隊出現在這個球場，是很光榮的事情。」

今晚比賽一連兩場，Pilots Crew跳完領航猿的賽事後將持續在國王的比賽表演，油米笑說國王本季加入的洋將沃許本上一季正是領航猿外援，讓大家有「熟悉的感覺」，對Pilots Crew也是很好的曝光機會，會努力呈現最精彩的表演。