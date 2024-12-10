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東超籃賽／晚上9點才開賽 林書豪笑：希望澳門咖啡很強！

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
林書豪、把握練球時間適應東超場地。特派記者曾思儒／澳門攝影
林書豪、把握練球時間適應東超場地。特派記者曾思儒／澳門攝影

首度和新北國王隊一起飛到澳門參賽，讓「哈佛小子」林書豪想起過往在NBA湖人隊的時光，他笑說在澳門新濠影匯比賽的感覺「很有趣」，但也清楚團隊是來參賽「工作」，希望明天晚上能打出好內容。

東超再度和澳門新濠博亞娛樂攜手合作，明天將在新濠影匯綜藝館進行2場「澳門經典賽」，國王將擔任壓軸場，晚上9點10分出戰地主澳門黑熊。

下榻飯店和比賽球場都在同棟建築，讓林書豪回憶起過往在湖人時期，到拉斯維加斯打熱身賽的時光，「從我的房間直接走下去到球場，很有趣，也是天氣不錯。」但他笑得強調，知道到澳門「是要來工作」，前一次交手澳門黑熊以兩位數差距吞敗，明天「要做得很好」。

不同於TPBL賽制一節12分鐘，東超一節只有10分鐘，加上對手來自不同聯盟，林書豪認為打起來感覺很有趣，和打TPBL有不同感受，「不只代表自己球隊，還代表你的聯盟，可能更有意義。」東超匯集日本、韓國、香港、菲律賓聯賽的代表，林書豪認為從不同球隊中可以看到不同文化和球風，都是特別的學習和經驗。

澳門經典賽在平日舉行，明天首場賽程晚上7點10分登場，國王賽事更要到9點10分才開打，林書豪表示生理時鐘肯定要調整，他笑說：「希望可以睡比較多，喝更多咖啡，希望澳門的咖啡很強。」

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