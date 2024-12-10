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東超籃賽／再碰澳門黑熊 林書豪：看我們有沒有進步

聯合報／ 特派記者曾思儒／澳門即時報導
林書豪（右）和中鋒沃許本把握練球時間適應東超場地。特派記者曾思儒／澳門攝影
林書豪（右）和中鋒沃許本把握練球時間適應東超場地。特派記者曾思儒／澳門攝影

上季打進東超聯賽最後4強，新北國王本季再度代表新北參戰，今天全隊飛往澳門，為明天澳門經典賽出戰澳門黑熊隊準備，國王當家球星林書豪認為球隊漸入佳境，明天和澳門黑熊的再度交手就是檢視國王的很好機會。

國王東超新賽季首戰對手就是澳門黑熊，當時以97：109吞下敗仗，明天將在澳門新濠影匯綜藝館再度和澳門黑熊交手，林書豪今天練球前提到，國王本季加入新洋將，連同TPBL和東超，前6場比賽輸了3場，「其實我們知道前面沒有很好，現在比較好一點，慢慢找到節奏。」

和新洋將沃許本的配合漸入佳境，林書豪強調，明天要碰強勁對手，「上次他們就很簡單打爆我們，所以我們也是要做些調整，明天要準備打，雖然比較晚的比賽，但是非常好的機會，有機會和他們打，可以看我們自己有沒有進步。」

東超連兩年和澳門新濠影匯合作舉辦「澳門經典賽」，明天將接連舉行2場比賽，晚上7點10分由桃園璞園領航猿碰韓國籃球聯賽亞軍水原KT音速爆音，國王接棒在晚上9點10迎戰主場的澳門黑熊。

不只是TPBL看板球星，林書豪在東超也是知名度最高的代表球員，他也很感謝球迷支持，「不管我在哪個聯盟，不管我在哪個球隊，有點主場的感覺，所以我也不要覺得理所當然，我會常常會提醒自己，其實沒有別的球員有那麼好的球迷，所以不論我去哪裡，東超都是對我非常好。」

林書豪 籃球

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