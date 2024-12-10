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東超籃賽／國王、領航猿齊聚 澳門經典賽注入新元素

聯合報／ 特派記者曾思儒／澳門即時報導
澳門經典賽明天晚上將在新濠影滙綜藝館登場，今天下午進行賽事記者會，包括東超行政總裁李小龍（左二）、新濠影匯總經理本寧（右二）等都出席。特派記者曾思儒／澳門攝影
澳門經典賽明天晚上將在新濠影滙綜藝館登場，今天下午進行賽事記者會，包括東超行政總裁李小龍（左二）、新濠影匯總經理本寧（右二）等都出席。特派記者曾思儒／澳門攝影

東亞超級聯賽今年和澳門新濠博亞娛樂再度攜手合作，於澳門新濠影滙綜藝館舉辦4場東超新賽季的賽事，明天登場的「澳門經典賽」包括桃園璞園領航猿和新北國王都將出賽，地主球隊澳門黑熊凱利（Garrett Kelly）表示，已經有面對硬仗的心理準備。

新濠影滙綜藝館是一座專門舉辦體育賽事及演唱會等各類精彩娛樂盛事的綜藝館，場內設有5000個座位，包括242個貴賓席，另外更設有16間豪華私人貴賓廂房作私人派對空間，同時是衛冕澳門冠軍球隊的澳門黑熊的主場；國王今天中午落地後，下午就到場館練球，領航猿啦啦隊晚上也將進場彩排。

澳門黑熊是東超2024到25賽季的兩支新聯賽球隊之一，明天將和國王在晚上9點10分的第二場賽事交手，凱利說：「我們是年輕的球隊，渴望勝利。」他也提到，除了比賽，澳門經典賽對當地旅遊、觀光都有很大助益。

東超行政總裁李小龍（Henry Kerins）表示，澳門經典賽不只是東超聯賽的重要一步，對澳門也有指標性意義，除了體育元素還注入娛樂元素，明天賽事將在22個不同地區播出。

新濠影匯總經理本寧（Kevin Benning）提到，2017年東超第一步就在澳門舉行，去年第一次舉辦澳門經典賽，比賽透過延長賽打進壓哨球結束比賽，後續希望有更多精彩賽事可以來到澳門。

籃球

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