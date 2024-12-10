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TPBL／戰神3連勝返主場迎聖誕 黃聰翰攜愛女拍攝宣傳照

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
台北台新戰神隊重返主場帶來「Merry ChristMARS」戰神 PARTY TIME，並推出小小戰神系列商品。圖／台新育樂提供
台北台新戰神隊重返主場帶來「Merry ChristMARS」戰神 PARTY TIME，並推出小小戰神系列商品。圖／台新育樂提供

近期喜迎三連勝的台北台新戰神隊，本周六將重返主場，全力延續勝利氣勢，於12月14、15、21日帶來「Merry ChristMARS」戰神 PARTY TIME活動，更有戰神裝備局全新推出的多款商品，本次商品形象照特別邀請「小台」黃聰翰與女兒Q妹同台拍攝，以及助理教練米蘭及倪學謙小孩一同參與，最受歡迎的Taishin Wonders一日店長活動也將回歸，等你加入這場聖誕狂歡。

小小戰神系列為孩子量身打造，提供溫暖又時尚的選擇，成為聖誕節的完美禮物選擇，「小小戰神棉質帽TEE」讓孩子在寒冷的冬季中也能保持舒適與時尚，胸前印上隊名，帽子上則巧妙設計了翅膀圖案，讓整體穿搭增添活力，還有可客製化的球衣，提供專屬背號與姓名的設計，成為獨一無二的紀念禮物。

有別於其他球員多半以自己的號碼做為小孩服飾背號，黃聰翰特別為Q妹選擇8號，他自信的說：「以我對她的瞭解，她很喜歡自己幼稚園的座號，所以我要幫她做一件8號球衣。」當天拍攝Q妹全程展現小明星架式，成為最亮眼的小小戰友。

全新訓練機能系列採用高性能布料，輕量透氣，並添加抗菌除臭功能，快速吸濕排汗，即使經歷高強度訓練也能保持乾爽與舒適。俐落剪裁與彈性設計提供出色的貼合度與靈活性，適合各類運動需求。

陳文宏讚賞，「布料彈性佳，穿起來實用又舒適。」黃聰翰更分享，「親膚貼合像束衣一樣，特別適合重量訓練，設計也很時尚，直接穿出門都可以。」江均同樣提到舒適性與延展性，並許願未來能推出更多配色選擇。

除了服飾系列外，戰神日常生活小物，為節日增添更多驚喜和溫暖。「MARS戰神雪花露營杯」兼具保溫功能與時尚設計，「戰神版Richart香氛片」更是聖誕樹上的精緻裝飾，為家中增添香氣與節日氛圍。而應援團長Rina與Taishin Wonders甜美版站立立牌全新推出，盲抽商品成為粉絲們不可錯過的驚喜小物，無論是放在辦公桌上還是房間一角，都能讓男神女神與您同在。

戰神裝備局也將舉辦限定「一日店長」活動，12月14日競技女神Mika、廣告男神Way，12月15日饒舌女神甜心、笑容男神傳恩，12月21日長腿女神沛沛、魅力男神Cooper，將親自為你進行穿搭指導，幫你挑選最合適的戰神新品，還可享店長指定穿搭品項結帳8折優惠。

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