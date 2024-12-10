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PLG／璞園大學長回來了 領航猿主場周重溫經典賽事

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
桃園璞園領航猿隊12月主場活動將邀請璞園大學長回歸。圖／桃園璞園領航猿隊提供
桃園璞園領航猿隊12月主場活動將邀請璞園大學長回歸。圖／桃園璞園領航猿隊提供

PLG桃園璞園領航猿隊12月主場活動即將掀起熱血狂潮，本季以「全台最有溫度、最寵球迷的籃球隊」為目標，全新升級的飛行中隊主題月震撼回歸，融入更多互動與趣味元素，結合球迷會客室、聖誕驚喜迴廊、品牌合作、球隊文物展區與復古應援商品，12月14、15、17、21、22日，桃園巨蛋將成為橙客集結的狂熱基地，面對敵人來襲，一起熱血戰鬥。

飛行中隊主題月自去年推出後深受歡迎，今年更進步強化趣味性，主場營造滿滿戰鬥氣息，號召各位橙客成為猿兵，環廊設計豐富的戰鬥任務，邀請橙客一同完成，有機會可獲得球隊精美好禮，成功完成所有關卡，還可兌換「領航軍徽臂章」，款式隨機提供，數量有限，送完為止。

開幕周受到球迷熱烈迴響的全新企劃「球迷會客室」，本次飛行中隊主題再掀亮點，邀請璞園大學長們來到桃園巨蛋相見歡，12月14日由林宗慶代表參加賽前傳承儀式，12月15日特別邀請「璞園E人」陳子威、蔡文誠與彭俊諺三位璞園時期的核心人物親臨現場，分享熱血沸騰的經典賽事，重溫璞園籃球的輝煌時光。此外，12月21日還有「最帥GM」陳信安、毛加恩現身主場，從管理層的視角講述球隊從經典時期到現代發展的歷程與轉變，展現領航猿的成長與突破。

今年再度以「橘光猿地，十年一刻」策劃球隊故事展，並加入更多互動體驗，帶領球迷穿越時光隧道，回顧璞園與領航猿的傳奇篇章。同時，展區還特別設置球迷的加油故事與經典賽事回憶，串聯跨世代情感共鳴，喚起昔日的籃球情懷。

「戰鬥夥伴」輝葉按摩椅加入作戰行列，為活動再添驚喜，12月14日中場活動祭出最大獎，送出市值新台幣128,000元的「AI追夢椅」，引起球迷朋友們的熱情與期待，此外，領航猿再度攜手ASICS合作主題日，12月21、22日桃園巨蛋主場將舉辦中場遊戲挑戰，參加者就有機會帶走高人氣鞋款UNPRE ARS LOW 2、頂級旗艦鞋款NOVA SURGE 3等系列籃球鞋。

為迎接聖誕佳節的到來，領航猿專屬啦啦隊「Pilots Crew」精心策劃多項迴廊活動，營造濃厚的節慶氛圍。12月14日賽前見面會率先開跑，近距離與球迷互動，熱鬧揭開序幕，緊接12月21日迎來兩位人氣韓援「金娜妍」與「朴善珠」的粉絲見面會，以韓式應援魅力，點燃全場熱情，最後12月22日還有季票專屬的聖誕交換禮物活動壓軸登場，一同共享歡樂時光。

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