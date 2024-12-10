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TPBL／新教頭未到洋將先到 敢搏加盟攻城獅救火 

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
強力中鋒「敢搏」正式加盟攻城獅隊，盼強化風城禁區戰力。圖／新竹御嵿攻城獅隊提供
強力中鋒「敢搏」正式加盟攻城獅隊，盼強化風城禁區戰力。圖／新竹御嵿攻城獅隊提供

近期苦吞4連敗，戰績持續在聯盟敬陪末座的新竹御嵿攻城獅球團，繼上周宣布與總教練米蘭結束合作關係後，在新任外籍教頭將於月中抵台報到的情況下，今天先宣布簽下新洋將敢搏（Julian Gamble）救火，希望能幫助球隊擺脫連敗低潮。  

現年35歲的敢搏，身高208公分、體重114公斤，主要場上位置為中鋒，他將披上45號戰袍，他近幾年皆征戰於歐洲職籃聯賽，包含德國籃球甲級聯賽、西班牙籃球甲級聯賽、法國籃球甲級聯賽與義大利籃球甲級聯賽。  

上賽季敢搏效力於義大利籃球甲級聯賽，場均貢獻7.4分、3.9籃板，投籃命中率達百分之61。攻城獅總經理張樹人說：「敢搏是位球風扎實的禁區好手，除此之外，他也具備一定的團隊意識，而且過去在歐洲職籃的經驗豐富，我們相信他能為團隊帶來正向的改變。」

敢搏已於上周抵達台灣，並在近日投入攻城獅團隊訓練，最快將於本週客場賽事登場。談到自己的球風，敢搏說：「雖然我以籃下的力量著稱，但我會盡全力展現更多元的技術，期待能透過攻防兩端的表現，並以身作則為球隊注入全新能量。」

由於他在場上積極衝搶的球風，攻城獅球團特別為他取了「敢搏」為中文名字，期待未來他能在場上為攻城獅帶來滿滿的衝勁。敢搏開心說：「我非常喜歡這個名字，在我職業生涯的各站，都會有一些綽號跟隨著我，我也都以此為榮！我會證明球團為我取的名字是名符其實的，也很期待趕快與獅紫軍們見面，希望他們未來能為我取更多綽號。」

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