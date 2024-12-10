TPBL／海神隊史首迎9天5戰考驗 教頭強調仍將按表操課

高雄全家海神隊近兩周將回到主場高雄巨蛋出賽，並將迎接隊史首度的9天5戰賽事，對於教練團與球員將形成考驗，而海神總教練費雪也指出，將會針對不同對戰組合做出不同策略調整，但更重要的還是每場比賽後的休息與恢復。

海神開季至今7戰累計4勝、3敗緊追在國王及夢想家之後，本周將展開主場五連戰，14日14時30分交手桃園雲豹，15日14時30分迎戰國王，18日19時面對戰神，是海神隊首度於周三晚間奉上精彩賽事，20日19時再逢雲豹，22日14時30分對上夢想家。

海神隊第二季季後賽曾有過11天5戰，這是隊史首次例行賽9天5戰，對教練團與海神隊球員都是一大考驗，總教練費雪表示，日本也有類似賽程，當時是主、客場奔波但對手相同較單純，主場五連戰面對四支不同隊伍，因應對手不同，對戰策略上球員得更費心。

「客場作戰就還要加移動時間，但賽事間隔也較長。這次第二周打三、五、日，中間就只有一天休息恢復，好處是球員不用移動。」費雪指出，11月休兵三周期間，球隊仍照表操課維持強度與體能，「對戰組合不同，會有不同的作戰策略，球員也需要下功夫。但最重要的是做好休息跟恢復，才能應付密集賽程。」

而12月主場周首周12月14、15日夯番薯株式会社社⻑「夯總」將來到高雄巨蛋巡視，神隊友進場可獲主題應援摺扇與夯番薯金，兩周將送出總價值七萬的「純金999金番薯」，每周日賽後抽出一位幸運神隊友將「純金999」金番薯帶回家，「夯番薯株式会社」主題周為期兩周，也是隊史首次迎接9天5戰考驗。

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