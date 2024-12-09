UBA／健行打下完美7連勝 徐宏瑋盼複製高中奪冠紀錄

在義守大學進行的113學年度富邦人壽UBA大專籃球聯賽公開男一級預賽第二階段，今天進行最終日賽程，近兩學年都打進冠軍戰健行科大和上學年第三的虎尾科大正面對決，健行得分雖是7戰最低，仍以78：67迎接7連勝，和尋求5連霸的政治大學並轡龍頭。

雖打下第二階段完美勝率，建行教頭劉孟竹仍說：「今天只得78分，開季最少，且命中率不很高，部分是進攻節奏沒拿捏很好，有些出手甚至稍勉強，再就是被虎科跟進搶不少進攻籃板，第二、三波攻勢，意味卡位不很理想。」但他也肯定子弟兵表現，防守持續到位，只讓虎科拿67分，得以泰半時間掌控比賽，順利贏球，全勝與季前設定的算符合。

健行首節26：19領先，第二節一度被虎科37：37追平，健行回敬11：0猛攻，包括廖本謙和劉丞勳的接連外線，劉丞勳更是飆進壓哨球，助健行帶著48：37領先進入下半場；後兩節健行持續維持兩位數優勢，順利以11分差距迎接7連勝。

健行5人得分上雙，劉丞勳下半場又飆3記三分球，全場10投中5拿21分、8籃板、3助攻；大四後衛徐宏瑋三分球3投中2拿18分、7籃板、2抄截，繼對義守2飆4年來最高20分後，生涯單場次高。

徐宏瑋說：「過去太過保守，投籃稍猶豫，本季與楊皓祥搭雙衛，我較專注在二號，機會來了果斷出手，得分稍拉高，也更有信心。」

徐宏瑋109學年曾與「雙槍」劉丞勳、蔡宸綱聯手，在台北小巨蛋替泰山高中勇奪隊史第一冠，他獲選冠軍賽MVP，晃眼已4年，他說：「好快，明年就要大學畢業，希望能複賽4年前，再幫自己拿一座冠軍。」

虎科5連勝後2連敗，本階段5勝2敗作收，雖與上季的7連勝小有落差，但教練盧譽誠仍肯定球員的表現說，輸球未必壞事，尤其連敗給國體、健行，提前凸顯問題，有助於若晉8強再對決，尋求贏回來「復仇」。