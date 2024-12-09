籃球／連兩季交流 獵鷹再送吳岱豪去裕隆

PLG隊伍台南台鋼獵鷹隊今天宣布，和SBL裕隆納智捷籃球隊達成球員交流共識，獵鷹老將吳岱豪將前往裕隆進行交流，除加強球隊友好，也促進雙方球團共同成長。

上季還在T1聯盟的獵鷹就曾將吳岱豪、藍少甫、吳彥侖及高承恩送到裕隆進行交流，因涉賭案大換血的裕隆最終完成SBL連霸；今年6月獵鷹宣布吳岱豪和藍少甫回歸，不過新賽季轉戰PLG時藍少甫已離隊，今天再宣布吳岱豪再度前往裕隆。

39歲的吳岱豪本季還沒任何出賽紀錄，獵鷹今天公告表示，與裕隆達成球員交流共識的目的是為球員提供更多發展機會，「根據協議，台鋼獵鷹球員吳岱豪將前往裕隆進行交流。台鋼獵鷹球團一直致力於為球員提供多元的發展舞台，這次與裕隆的 合作不僅加強了球隊間的友好交流，同時也促進雙方球團的共同成長。」