TPBL／麥卡倫半場9助攻寫紀錄 戰神宰雲豹收3連勝

中央社／ 台北8日電
台灣職業籃球大聯盟（TPBL）台北台新戰神8日以95比74擊敗桃園台啤永豐雲豹，收下3連勝，其中戰神洋將麥卡倫（Ray McCallum）（持球者）半場就送出9次助攻，改寫聯盟紀錄。（TPBL提供） 中央社
台灣職業籃球大聯盟（TPBL）台北台新戰神8日以95比74擊敗桃園台啤永豐雲豹，收下3連勝，其中戰神洋將麥卡倫（Ray McCallum）（持球者）半場就送出9次助攻，改寫聯盟紀錄。（TPBL提供） 中央社

台灣職業籃球大聯盟（TPBL）台北台新戰神今天以95比74擊敗桃園台啤永豐雲豹，收下3連勝；其中洋將麥卡倫半場送出9助攻，締造聯盟紀錄。

戰神今天作客桃園巨蛋，首節就轟下35分，比雲豹前2節得分加總都還多，半場就取得64比32領先。

戰神第3節陷入進攻當機，單節21投僅3中，雙方差距縮小至15分差，戰神決勝節重新找回專注力，打出23比17攻勢，拿下這場勝利。

戰神總教練許皓程賽後接受媒體聯訪時稱讚對手是支很好球隊，下半場帶給戰神很大壓力；他認為，球隊後續仍還有須修正地方，期許球員未來在48分鐘比賽都能保持猶如今天上半場、第4節專注力及強度。

戰神中鋒艾力克（Micheal Eric）、麥卡倫（RayMcCallum）加入球隊僅1個月，今天各得23分、19分，其中麥卡倫半場就送出9次助攻，改寫聯盟紀錄；至於狀元郎雷蒙恩表現全面，繳出13分、8籃板、5助攻。

今天也是雲豹9天以來第5場賽事，期間不乏連續2天出賽，全隊以高錦瑋、洋將威廉斯（DevinWilliams）各得18分最多。

雲豹總教練查爾斯（Charles Dube-Brais）表示，看到賽程後，原本就覺得不好打，加上林信寬腳踝受傷缺陣，因此賽前評估贏面不大。

丁冠皓與高錦瑋在能仁家商及健行科大都是隊友，到職籃後仍繼續並肩作戰，今天首度在職籃同場先發，高錦瑋表示，感覺很熟悉，賽前鼓勵丁冠皓有機會就大膽出手，他也期待未來兩人能有更多同場先發機會。

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