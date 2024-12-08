PLG／南部球隊對決 獵鷹逆轉賞鋼鐵人4連敗

PLG今天上演「南部對決」，台南台鋼獵鷹和高雄鋼鐵人首度對決，上半場兩隊分數緊咬，決勝節獵鷹谷毛唯嘉對從小到大同隊的好友兼對手陳范柏彥關鍵一抄，快攻上籃為獵鷹放進保險分，最終以93：87踢館成功。

獵鷹開賽雖陷入1：9落後，首節就追到26：29，半場結束更將差距縮小到50：51。第三節獵鷹在洋將鉑金攻下10分、4籃板助力以76：69反超，兩位數差距雖被鋼鐵人縮小到兩球差，仍挺住壓力，迎接本季第2勝。

谷毛唯嘉提到，球隊一直針對鋼鐵人的洋將艾賽亞進行一些攻防策略的練習，「開賽前得知他沒登錄，所以大家有點找不到方向，因此中場教練就告訴大家『不應該因為誰沒上場，就改變比賽的方式，應該更專注在自己身上。」他也強調今天獲勝，雖是一件值得高興的事，但這份喜悅也不應持續太久，獵鷹很快將再次對上桃園璞園領航猿，必須將這次的贏球化作動力，讓球隊走向更好的道路。

谷毛唯嘉和陳范柏彥是花蓮同鄉，兩人從自強國中、能仁家商一路同隊到健行科大，進入職業後分道揚鑣，原本獵鷹屬於T1聯盟，本季轉戰PLG，今天終於促成兩位好友同場競技，谷毛唯嘉也繳出13分、3助攻表現，和陳范柏彥的21分、9籃板分庭抗禮。

獵鷹以鉑金25分、11籃板最高，翟蒙24分、7籃板，飛雷神23分、6籃板、4助攻，教練柯納說：「雖然我們最終贏球，但這不是一個漂亮的獲勝，所以我們必須繼續努力，才能收下屬於台鋼獵鷹光榮的勝利。」

主場開幕戰2戰盡墨的鋼鐵人，陳范柏彥21分是全隊最高，洋將喬迪20分、18籃板，普萊斯18分。